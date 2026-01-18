قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب السنغال ينسحب أمام المغرب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلسي في نهائي أمم إفريقيا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
إسلام مقلد

قام لاعبي منتخب السنغال بالانسحاب من من مواجهة منتخب المغرب في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بسبب احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+7 من اللقاء.

وترك اللاعبين أرضية الملعب بعد ان امرهم مدربهم بترك أرضية الملعب اعتراضا على قرار الحكم.

هدف ملغي

وفي الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا هدف لصالح منتخب السنغال بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.

إصابة نائل العيناوي

 تعرض نائل العيناوي لاعب منتخب المغرب لإصابة خطيرة خلال مواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.

واصطدم العيناوي برأسه في رأس مدافع السنغال ديوف أثناء تنفيذ ركلة ركنية لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 65 من عمر اللقاء الذي يجمع المنتخبين، وحدث للعيناوي نزيف دموي أعلي عينه اليسرى، ليتم اسعافه بعد تدخل الفريق الطبي للمغرب ولف ضمادة على رأسه.

الشوط الأول

وشهد  الشوط الأول سيطرة متبادلة بين منتخبي المغرب والسنغال ، ولكن كانت الخطورة من جانب أسود التيرانجا الذين أهدروا اكثر من فرصة للتسجيل ولكن تألق ياسين بونو حارس المغرب حال دون تسجيل أهداف.

تشكيل المغرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة وليد الركراكي، التشكيل الرسمي لأسود الأطلس استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي معتمدًا على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة، في ظل رغبة واضحة من الركراكي في فرض أسلوب هجومي متوازن، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية التي ميزت مشوار الفريق طوال البطولة. 

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - جمال حركاس ماسينا - نصير مزراوي، 

خط الوسط: بلال الخنوس- العيناوي - صيباري

خط الهجوم: براهيم دياز - عبد الصمد الزلزولي - أيوب الكعب

تشكيل السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السنغال، التشكيل الرسمي لأسود التيرانجا لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في المباراة التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في قمة إفريقية منتظرة تجمع بين بطل النسخة الماضية وصاحب الأرض.

وجاء تشكيل منتخب السنغال معتمدًا على عناصر الخبرة والقوة البدنية، إلى جانب السرعة والمهارة في الخط الأمامي، في إطار سعي سيسيه للحفاظ على اللقب القاري ومواصلة الهيمنة السنغالية على كرة القدم الإفريقية. 

تشكيل السنغال لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ديوف- نياخاتي - موسى سار - وإسماعيل دياتا

خط الوسط: إدريسا جاي - باب ماتار جاي - كامارا

خط الهجوم: ، ساديو ماني - نيكولاس جاكسون - نداي،

منتخب السنغال السنغال منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

