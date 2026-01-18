قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالات تصل فيها عقوبة جريمة التزوير إلى الحبس سنتين طبقا للقانون
اتصالات بريطانية رفيعة بشأن غرينلاند.. ستارمر يناقش الملف مع الدنمارك والناتو وترامب
خبير أمن إقليمي: أمريكا أعادت ترتيب أوراقها في سوريا.. وقسد الخاسر الأكبر
العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني
10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
عائدة من المغرب.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة
أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
لدينا 3 دفعات مُهملة.. المهن الطبية تكشف عن أزمة جديدة لأطباء الأسنان
دعاء آخر ليلة في رجب مستجاب.. دعوات تفتح لك أبواب الخيرات
آخر ليلة في رجب الآن وللفجر.. بـ9 كلمات قبل النوم يسخر الله لك الأرزاق
رياضة

خطورة سنغالية .. شوط أول سلبي بين المغرب وأسود التيرانجا بنهائي أمم إفريقيا

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي المغرب والسنغال وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.

وشهد  الشوط الأول سيطرة متبادلة بين منتخبي المغرب والسنغال، ولكن كانت الخطورة من جانب أسود التيرانجا الذين أهدروا اكثر من فرصة للتسجيل ولكن تألق ياسين بونو حارس المغرب حال دون تسجيل أهداف.

تشكيل المغرب

تشكيل السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السنغال، التشكيل الرسمي لأسود التيرانجا لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في قمة إفريقية منتظرة تجمع بين بطل النسخة الماضية وصاحب الأرض.

وجاء تشكيل منتخب السنغال معتمدًا على عناصر الخبرة والقوة البدنية، إلى جانب السرعة والمهارة في الخط الأمامي، في إطار سعي سيسيه للحفاظ على اللقب القاري ومواصلة الهيمنة السنغالية على كرة القدم الإفريقية. 

تشكيل السنغال لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ديوف- نياخاتي - موسى سار - وإسماعيل دياتا.

خط الوسط: إدريسا جاي - باب ماتار جاي - كامارا.

خط الهجوم: ، ساديو ماني - نيكولاس جاكسون - نداي.

ويدخل منتخب السنغال المباراة بطموح تحقيق لقب جديد يؤكد مكانته كأحد أقوى منتخبات القارة، في مواجهة منتخب المغرب الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الكأس الغائبة منذ عقود، ما يجعل النهائي مرشحًا ليكون واحدًا من أقوى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في السنوات الأخيرة.

المغرب والسنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية منتخبي المغرب والسنغال المنتخب المغربي

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي
بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية
بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح
مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية
فيديو

