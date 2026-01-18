خطورة سنغالية .. شوط أول سلبي بين المغرب وأسود التيرانجا بنهائي أمم إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي المغرب والسنغال وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين منتخبي المغرب والسنغال، ولكن كانت الخطورة من جانب أسود التيرانجا الذين أهدروا اكثر من فرصة للتسجيل ولكن تألق ياسين بونو حارس المغرب حال دون تسجيل أهداف.

تشكيل المغرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بقيادة وليد الركراكي، التشكيل الرسمي لأسود الأطلس استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء.

وجاء تشكيل المنتخب المغربي معتمدًا على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة، في ظل رغبة واضحة من الركراكي في فرض أسلوب هجومي متوازن، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية التي ميزت مشوار الفريق طوال البطولة.

تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - جمال حركاس ماسينا - نصير مزراوي،

خط الوسط: بلال الخنوس- العيناوي - صيباري

خط الهجوم: براهيم دياز - عبد الصمد الزلزولي - أيوب الكعبي

ويدخل منتخب المغرب المباراة مدفوعًا بعاملي الأرض والجمهور، سعيًا للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ إنجاز عام 1976، في حين يصطدم بطموحات منتخب السنغال الباحث عن تأكيد هيمنته القارية وإضافة لقب جديد إلى سجله.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل القيمة الفنية الكبيرة للتشكيلين، وما تحمله المواجهة من صراع تكتيكي منتظر بين مدرستين كرويتين من الأقوى في القارة الإفريقية.

تشكيل السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السنغال، التشكيل الرسمي لأسود التيرانجا لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في قمة إفريقية منتظرة تجمع بين بطل النسخة الماضية وصاحب الأرض.

وجاء تشكيل منتخب السنغال معتمدًا على عناصر الخبرة والقوة البدنية، إلى جانب السرعة والمهارة في الخط الأمامي، في إطار سعي سيسيه للحفاظ على اللقب القاري ومواصلة الهيمنة السنغالية على كرة القدم الإفريقية.

تشكيل السنغال لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ديوف- نياخاتي - موسى سار - وإسماعيل دياتا.

خط الوسط: إدريسا جاي - باب ماتار جاي - كامارا.

خط الهجوم: ، ساديو ماني - نيكولاس جاكسون - نداي.

ويدخل منتخب السنغال المباراة بطموح تحقيق لقب جديد يؤكد مكانته كأحد أقوى منتخبات القارة، في مواجهة منتخب المغرب الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الكأس الغائبة منذ عقود، ما يجعل النهائي مرشحًا ليكون واحدًا من أقوى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في السنوات الأخيرة.