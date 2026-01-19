أحمد أبومسلم: المغرب أهدرت أسهل نسخة من أمم إفريقيا والسنغال الأجدر باللقب

أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب المغرب أضاع فرصة ذهبية للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، خاصة في ظل إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره.

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "cbc"، إن النسخة الحالية كانت تُعد الأسهل بالنسبة للمنتخب المغربي، إلا أن الفريق لم ينجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن المغرب يعمل منذ فترة طويلة وفق خطط مدروسة وبأسلوب علمي واضح، لكنه انتقد عدم المجازفة بالاستعانة ببعض اللاعبين الشباب المتوجين بكأس العالم، مبررًا ذلك بخوف الجهاز الفني من "حرقهم" مبكرًا، والالتزام بنظام ثابت يسير عليه المنتخب.

وأضاف أبومسلم أن منتخب السنغال استحق التتويج بالبطولة، بعدما قدم أداءً قويًا ومميزًا طوال مشواره، مؤكدًا أن "أسود التيرانغا" يمتلكون قاعدة كبيرة من المحترفين أصحاب المستويات المختلفة، وهو ما صنع الفارق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستوى منتخب المغرب لم يكن ثابتًا خلال البطولة، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن على أفضل حال، وهو ما انعكس في الانتقادات التي وجهتها الجماهير المغربية للفريق خلال منافسات أمم إفريقيا.