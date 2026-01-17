تعرف علي أبرز نقاط القوة في منتخبي المغرب والسنغال قبل خوض نهائي أمم إفريقيا

يسعي منتخبا المغرب والسنغال الي حصد لقب بطولة أمم أفريقيا حين يلتقيان غدا في نهائي البطولة بعد مشوار طويل استمر لمدة شهر.

وتضع جماهير المغرب آمالا عريضة على براهيم دياز، الذي تقمص دور البطولة في تلك المسابقة، عقب تسجيله 5 أهداف، يتصدر بها قائمة هدافي النسخة الحالية، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وتمكن نجم ريال مدريد الإسباني من هز الشباك في أول خمس مباريات بأمم أفريقيا 2025، غير أنه لم يسجل في المباراة الأخيرة بالبطولة ضد المنتخب النيجيري.

كما يعتبر أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، من أبرز الأوراق الرابحة التي يمتلكها منتخب المغرب في لقاء الغد، لا سيما بعد مستواه الجيد في المسابقة، التي شهدت تسجيله 3 أهداف.

ويبرز أيضا في صفوف المنتخب المغربي اسماعيل صيباري، نجم أيندهوفن الهولندي، الذي أحرز هدفا في النسخة الحالية من البطولة، بالإضافة لياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، الذي ارتدى ثوب الإجادة في لقاء المربع الذهبي، بعدما تصدى لركلتي ترجيح من المنتخب النيجيري، ليقود بلاده للنهائي المنتظر.

ويخوض منتخب المغرب المباراة السابعة له في نسخة واحدة بأمم أفريقيا، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في سجل مشاركاته بالمسابقة، التي يخوضها للمرة الـ20.

وتعول الجماهير السنغالية كثيرا على النجم المخضرم ساديو ماني، جناح فريق النصر السعودي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد أمام مصر، بخلاف هدفه في الكونغو الديمقراطية، ليصل إلى 11 هدفا في سجله بكأس أمم أفريقيا.

كما سيكون نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي المعار هذا الموسم لبايرن ميونخ الألماني، ضمن الأوراق الرابحة، التي يعتمد عليها منتخب (أسود التيرانجا)، بالإضافة لبابي جايي، لاعب فياريال الإسباني، وإدوارد ميندي، حارس مرمى أهلي جدة السعودي.