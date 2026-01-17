قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف علي أبرز نقاط القوة في منتخبي المغرب والسنغال قبل خوض نهائي أمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
عبدالحكيم أبو علم

يسعي منتخبا المغرب والسنغال الي حصد لقب بطولة أمم أفريقيا حين يلتقيان غدا في نهائي البطولة بعد مشوار طويل استمر لمدة شهر.

وتضع جماهير المغرب آمالا عريضة على براهيم دياز، الذي تقمص دور البطولة في تلك المسابقة، عقب تسجيله 5 أهداف، يتصدر بها قائمة هدافي النسخة الحالية، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وتمكن نجم ريال مدريد الإسباني من هز الشباك في أول خمس مباريات بأمم أفريقيا 2025، غير أنه لم يسجل في المباراة الأخيرة بالبطولة ضد المنتخب النيجيري.

كما يعتبر أيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، من أبرز الأوراق الرابحة التي يمتلكها منتخب المغرب في لقاء الغد، لا سيما بعد مستواه الجيد في المسابقة، التي شهدت تسجيله 3 أهداف.

ويبرز أيضا في صفوف المنتخب المغربي اسماعيل صيباري، نجم أيندهوفن الهولندي، الذي أحرز هدفا في النسخة الحالية من البطولة، بالإضافة لياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، الذي ارتدى ثوب الإجادة في لقاء المربع الذهبي، بعدما تصدى لركلتي ترجيح من المنتخب النيجيري، ليقود بلاده للنهائي المنتظر.

ويخوض منتخب المغرب المباراة السابعة له في نسخة واحدة بأمم أفريقيا، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في سجل مشاركاته بالمسابقة، التي يخوضها للمرة الـ20.

وتعول الجماهير السنغالية كثيرا على النجم المخضرم ساديو ماني، جناح فريق النصر السعودي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد أمام مصر، بخلاف هدفه في الكونغو الديمقراطية، ليصل إلى 11 هدفا في سجله بكأس أمم أفريقيا.

كما سيكون نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي المعار هذا الموسم لبايرن ميونخ الألماني، ضمن الأوراق الرابحة، التي يعتمد عليها منتخب (أسود التيرانجا)، بالإضافة لبابي جايي، لاعب فياريال الإسباني، وإدوارد ميندي، حارس مرمى أهلي جدة السعودي. 

منتخب المغرب بطولة أمم افريقيا منتخب السنغال كرة القدم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

انطلاق أولى بطولات سلسلة جولف مصر 2026 ضمن جولة مينا تور بعد غد

لزقة النمر Tiger plaster

لزقة النمر Tiger plaster.. بالأرقام الدواء تحذر من استخدام تلك التشغيلات

ارشيفية

للرجال فقط .. سحب تشغيلة من دواء شهير لعلاج الضعف

بالصور

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد