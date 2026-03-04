قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
لتنمية الطفولة المبكرة.. تنسيق مشترك بين القومي للأمومة والتضامن ومركز المعلومات
إسرائيل تقتل رحمان مقدم المتهم بتدبير محاولة اغتيال ترامب
موانئ أبوظبي: استمرارية العمليات بجميع القطاعات وتفعيل إجراءات إدارة الأزمة

موانئ أبوظبي:
موانئ أبوظبي:
أ ش أ

أكدت مجموعة موانئ أبوظبي أن جميع العمليات عبر قطاعات أعمالها مستمرة كالمعتاد في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.

وذكرت موانئ أبو ظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أنها قامت، كإجراء احترازي، بتفعيل إجراءات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بهدف ضمان سلامة كوادرها وشركائها وأصحاب العلاقة، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين دون انقطاع.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي، إن التجارة العالمية أثبتت دائما قدرتها على التكيف مع التحديات الجيوسياسية، مؤكدا أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل، بالاعتماد على الانضباط التشغيلي والإدارة الاستباقية للمخاطر، الإسهام في دعم استقرار سلاسل الإمداد والوفاء بالتزاماتها تجاه متعامليها عبر شبكتها العالمية، بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وبالتزامن مع تراجع حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، فمن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في عدد السفن الوافدة إلى ميناء خليفة، إلا أن الخدمات في ميناء خليفة ستستمر على الرغم بكامل طاقتها التشغيلية ودون أي انقطاع.

وتتوقع المجموعة ارتفاع أحجام المناولة عبر شبكتها العالمية المتنوعة، نتيجةً لتحوّل مسارات التجارة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.

أما على صعيد القطاع البحري والشحن التابع للمجموعة، فإن الغالبية العظمى من أسطولها البالغ 122 سفينة بما فيها سفن شحن الحاويات، والبضائع العامة، والبضائع المدحرجة، والسفن متعددة الأغراض، تعمل في مناطق خارج مضيق هرمز، بينما تواصل السفن المتواجدة حالياً في المضيق تشغيل خدمات الشحن ضمن منطقة الخليج العربي.

ومن المتوقع بشكل عام أن يكون التأثير على القطاع البحري والشحن محدوداً، كما يُتوقع أن يكون الأثر على قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع اللوجستي محدوداً كذلك.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي، بصفتها مُمكِّناً عالمياً للتجارة يتمتع بمحفظة دولية متنوعة، متابعة التطورات الجيوسياسية عن كثب، وتقييم أية تداعيات محتملة على مسارات الشحن البحري وسلاسل الإمداد وتدفقات التجارة العالمية.

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

الرئيس السيسي

رئيس زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس الاستباقية ضمنت استقرار الأسواق وتوافر السلع رغم التحديات الإقليمية

شيك غير قابل للصرف

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إصدار الشيكات بدون مقابل

مجلس النواب

رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات «الضريبة العقارية» بعد موافقة النواب

سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

