الدردير يوجه رسالة لـ منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال

المغرب
المغرب
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال.

منتخب المغرب والسنغال

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هذا الجيل الرائع الذي تربع على عرش القارة الأفريقية ووصل إلى مربع الذهبي لكأس العالم وحصوله على البرونزيه الأولمبية وترتيبه الان الثامن عالمياً يستحق بكل تأكيد التتويج بكاس الأمم الأفريقيه، بالتوفيق لأسود الأطلس امام السنغال ".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم في إفريقيا والعالم، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تجمع بين المنتخب المغربي مستضيف البطولة وصاحب الأرض والجمهور، ونظيره منتخب السنغال.

ووصل «أسود الأطلس» إلى النهائي بعد مواجهة قوية وممتدة في الدور نصف النهائي، حسمها لصالحه عبر ركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة غلب عليها الطابع التكتيكي والندية حتى صافرتها الأخيرة.

في المقابل، تأهل منتخب السنغال إلى المشهد الختامي بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب مصر بهدف دون رد، أحرزه النجم ساديو ماني، ليقود «أسود التيرانجا» إلى نهائي جديد، مؤكدًا رغبتهم في مواصلة السيطرة على الساحة القارية.

تُقام مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025

تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق البث الحصري لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيتم نقل المباراة النهائية عبر قناتي beIN Max 1 وbeIN Max 2

المغرب السنغال منتخب مصر الدردير

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

