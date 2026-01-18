قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار

واصلت ركلات الترجيح لعب دور الحاسم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما نجح منتخب نيجيريا في الفوز على مصر 4-2 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي ضمن مباراة تحديد المركز الثالث أمس السبت على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

وتختتم فعاليات البطولة مساء اليوم وتحديدا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بمباراة المغرب والسنغال فى نهائى النسخة رقم 35 التى يستضيفها ملعب مولاى عبد الله بالرباط .

النسور يكتبون التاريخ

بهذا الانتصار وصلت نيجيريا إلى الظهور الـ17 على منصة التتويج في تاريخ البطولة القارية وهو رقم قياسي بين جميع المنتخبات الإفريقية وفقًا لإحصائيات شبكة أوبتا.

يذكر أن نيجيريا توجت باللقب ثلاث مرات في تاريخها (1980 1994 2013) وحصدت الميدالية الفضية خمس مرات بينما تعد هذه هي المرة التاسعة التي تحصد فيها البرونزية وهو إنجاز غير مسبوق رقميا.

كما سجلت النسور الخضراء رقما مميزا في الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية إذ لم تهتز شباكها طوال أربع مباريات محققة أربع مباريات بشباك نظيفة ما يعكس صلابة الدفاع والقدرة على التعامل مع الضغط في الأدوار الحاسمة.

مصر ولعنة ركلات الترجيح

على الجانب الآخر واصلت منتخب مصر معاناته مع ركلات الترجيح بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بهذا الشكل في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الهزائم الثلاث الأخيرة جاءت كالتالي:

أمام نيجيريا (4-2) لتحديد المركز الثالث.

أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي نسخة كوت ديفوار 2023.

أمام السنغال في نهائي نسخة 2021 بالكاميرون.

وتوضح هذه النتائج أن ركلات الترجيح أصبحت أحد أهم العقبات أمام الفراعنة في البطولات القارية سواء في المباريات النهائية أو الأدوار الإقصائية.

وارتفع عدد مرات خوض منتخب مصر لركلات الترجيح في تاريخ البطولة إلى 11 مباراة ليصبح مع كوت ديفوار أكثر المنتخبات مشاركة في هذا النوع من الحسم بينما تأتي نيجيريا في المركز الثاني بـ10 مواجهات تليها الكاميرون بـ9.

أرقام وإحصائيات مثيرة

نيجيريا:

17 مرة على منصة التتويج بالكان أعلى رقم بين المنتخبات الإفريقية.

9 مرات حصلت فيها على الميدالية البرونزية رقم قياسي.

4 مباريات متتالية بشباك نظيفة في الأدوار الإقصائية.

حافظت على تفوقها في ركلات الترجيح تاريخيًا بعد نصف النهائي.

مصر:

3 هزائم متتالية بركلات الترجيح في الكان.

خاضت 11 مباراة حسمت عبر ضربات الجزاء أكثر من أي منتخب آخر.

الهزيمة أمام نيجيريا أظهرت استمرار معاناتها في الأدوار الحاسمة.