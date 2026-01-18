قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: التراث الثقافي غير المادي ذاكرة حية للشعوب ووعاء تختزن فيه تجاربها وقيمها
عمرو الليثي في برنامج أبواب الخير: كل اختيارات الله صالحة
فاجعة في ميت عاصم.. بدء تشريح جثامين 5 أطفال ضحايا تسريب غاز بالقليوبية استعدادا لدفنهم
نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.. ماذا يحدث إذا انتهت المباراة بالتعادل وقت إضافي أم ركلات ترجيح مباشرة؟
الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الضباب والأمطار اليوم الأحد
سيطرة لأسود الأطلس.. تاريخ مواجهات المغرب والسنغال قبل نهائي أمم أفريقيا
صلاة الضحى.. اعرف حكمها وفضلها ووقتها وكيفية أدائها وعبادة تعادل أجرها
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.. ماذا يحدث إذا انتهت المباراة بالتعادل وقت إضافي أم ركلات ترجيح مباشرة؟

فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة .. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط لمتابعة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من كافة المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة وهو ما يضفي قوة عليها وقد يحسم اللقب عبر الوقت الإضافي أو ركلات الجزاء يما يزيد الإثارة والمتعة لعشاق القارة السمراء.

ماذا يحدث عند التعادل؟

وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إذا انتهت المباراة بالتعادل بعد 90 دقيقة يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وإذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي يتم حسم اللقب عبر ركلات الترجيح وهي المرحلة التي يمكن أن تتحول إلى مسرح لأبطال الحراس والمهاجمين.

في هذا الإطار يبرز اسم ياسين بونو كأحد أوراق القوة للمغرب بعد تصديه لركلتي جزاء في نصف النهائي أمام نيجيريا مؤكدًا قدرته على فرض نفسه كعامل حاسم في أي مواجهة تصل إلى ركلات الترجيح.

يذكر أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مثل مواجهة مصر ونيجيريا كانت استثناء إذ ذهبت مباشرة لركلات الترجيح دون وقت إضافي وهو إجراء خاص بمباريات الترتيب فقط ولا ينطبق على النهائي.

مشوار المغرب نحو النهائي

استهل منتخب المغرب مشواره بفوز 2-0 على جزر القمر ثم تعادل 1-1 مع مالي قبل أن يفوز على زامبيا 3-0 ليختتم دور المجموعات في الصدارة برصيد 7 نقاط.

وفي دور الـ16 نجح المغرب في تخطي تنزانيا 1-0 قبل أن يحقق انتصارًا تاريخيًا على الكاميرون 2-0 في ربع النهائي وهو أول فوز له على «الأسود غير المروضة» في البطولة.

أما نصف النهائي فكان اختبارًا حقيقيًا أمام نيجيريا انتهى بالتعادل السلبي بعد الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يبتسم الحظ للمغرب في ركلات الترجيح 4-2 ليصل إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1976 و2004.

أرقام المغرب:

هدف وحيد استقبلته شباك الفريق طوال البطولة.

خمس مباريات بشباك نظيفة ليصل إلى 477 دقيقة دون استقبال أهداف.

إبراهيم دياز يتصدر ترتيب هدافي البطولة بـ5 أهداف بينما يشكل ياسين بونو الحائط الأخير المنيع.

مشوار السنغال

بدأت السنغال مشوارها بفوز كبير 3-0 على بوتسوانا ثم تعادلت 1-1 مع الكونغو الديمقراطية قبل الفوز على بنين 3-0 رغم النقص العددي لتتصدر مجموعتها.

في دور الـ16 قلبت السنغال تأخرها أمام السودان 1-3 ثم فازت على مالي 1-0 في ربع النهائي قبل أن تتخطى مصر 1-0 في نصف النهائي لتبلغ النهائي الرابع في تاريخها بعد نسخ 2002 و2019 و2021.

أرقام السنغال

حافظت على نظافة شباكها في 4 مباريات.

سجلت 12 هدفًا أفضل رصيد تهديفي لها في نسخة واحدة.

لم تخسر في آخر 17 مباراة بكأس أمم إفريقيا منذ نهائي 2019 رغم غياب كاليدو كوليبالي وحبيب ديارا للإيقاف.

ساديو ماني سجل هدفين وصنع 4 تمريرات حاسمة ليكون الورقة الرابحة إذا وصل النهائي للوقت الإضافي أو ركلات الترجيح.

نجوم الحسم في الوقت الإضافي وركلات الجزاء

إذا وصلت المباراة إلى الشوطين الإضافيين سيكون دياز وماني أبرز اللاعبين القادرين على حسم اللقاء لصالح فرقهم سواء عبر التسديد المباشر أو صناعة الفرص.

أما في حالة ركلات الجزاء فإن الحراس سيكونون البطل الأول مع تألق ياسين بونو الذي سبق أن حسم نصف النهائي لصالح المغرب وهو ما يضيف عامل الإثارة في المباراة النهائية.

ملعب الأمير مولاي عبد الله المغرب السنغال المغرب والسنغال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف

