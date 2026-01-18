قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طريق المغرب والسنغال إلى نهائي أمم إفريقيا 2025.. تعرف علي مشوار أسود التيرانجا والأطلس من البداية للنهاية

حكيمى ودياز
حكيمى ودياز

بلغ منتخبا المغرب والسنغال المشهد الختامي لكأس الأمم الإفريقية 2025 بعد مشوار طويل وحافل بالتحديات ليضربا موعدا مع نهائي مثير يجمع بين طموح أصحاب الأرض وخبرة بطل سابق يعرف جيدًا طريق البطولات.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

 ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها، لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

مشوار المغرب 

دخل المنتخب المغربي مستضيف البطولة المنافسات مدعومًا بجماهيره ونجح في فرض نفسه منذ دور المجموعات حيث افتتح مشواره بانتصار مريح على جزر القمر بهدفين دون مقابل قبل أن يكتفي بالتعادل أمام مالي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية.

وفي ختام الدور الأول عاد أسود الأطلس بقوة وقدموا واحدة من أفضل مبارياتهم بفوز كبير على زامبيا بثلاثية نظيفة ليحسموا صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ومع انطلاق الأدوار الإقصائية واجه المنتخب المغربي اختبارا معقدا أمام تنزانيا في دور الـ16 إلا أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي حسما اللقاء بهدف وحيد ليواصل الفريق تقدمه بثبات.

وفي ربع النهائي اصطدم المغرب بمنتخب الكاميرون وتمكن من تحقيق فوز تاريخي بنتيجة 2-0 مسجلًا أول انتصار له على الكاميرون في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية.

أما نصف النهائي فحمل إثارة كبيرة أمام منتخب نيجيريا حيث انتهت المواجهة بالتعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يحسمها المنتخب المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليبلغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1976 و2004.

ويعتمد المنتخب المغربي بشكل كبير على التألق الهجومي لإبراهيم دياز متصدر هدافي البطولة برصيد 5 أهداف إلى جانب صلابة دفاعية لافتة حيث استقبل هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة وخرج بشباك نظيفة في خمس مباريات بفضل الأداء المميز للحارس ياسين بونو.

مشوار السنغال

على الجانب الآخر شق منتخب السنغال بطل نسخة 2021 طريقه نحو النهائي بثبات وقوة حيث بدأ مشواره بانتصار عريض على بوتسوانا بثلاثية نظيفة ثم تعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منتخب في الجولة الثانية.

وسرعان ما استعاد أسود التيرانجا توازنهم في المباراة الثالثة وحققوا فوزًا كبيرًا على بنين بثلاثة أهداف دون رد رغم اللعب بنقص عددي ليحسموا صدارة مجموعتهم برصيد 7 نقاط.

وفي دور الـ16 أظهر المنتخب السنغالي شخصيته القوية بعدما قلب تأخره أمام السودان إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1 قبل أن يتجاوز منتخب مالي في ربع النهائي بهدف وحيد مستفيدًا من النقص العددي لمنافسه.

أما نصف النهائي فشهد مواجهة قوية أمام منتخب مصر تمكن خلالها منتخب السنغال من حسم بطاقة التأهل إلى النهائي بهدف دون رد ليبلغ النهائي الرابع في تاريخه بعد أعوام 2002 و2019 و2021.

وخلال مشواره في البطولة قدم المنتخب السنغالي أداءً هجوميًا مميزًا حيث سجل 12 هدفًا وهو أعلى حصيلة تهديفية له في نسخة واحدة من البطولة كما حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات مؤكدًا توازنه بين الدفاع والهجوم.

المغرب السنغال الأمم الإفريقية 2025 ملعب مولاي عبد الله نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد