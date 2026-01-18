قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: صافرات الاستهجان للنشيد الوطني «سقطة لا تُغتفر».. ولم نتوقع تأهل مصر من دور المجموعات
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقوة المنتخبين والطموحات الكبيرة لكل طرف في التتويج باللقب القاري.


حكم الساحة يقود النهائي القاري

أسند «كاف» مهمة إدارة اللقاء للحكم الدولي جان جاك نجامبو ندالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليكون حكم الساحة في المباراة النهائية. ويُعد ندالا من أبرز حكام القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدار العديد من المباريات الكبرى في البطولات القارية والدولية، ويتميز بالحزم والانضباط داخل الملعب.

طاقم المساعدين من الكونغو الديمقراطية

يعاونه على الخطوط الحكمان المساعدان جيلين بونجيلي نجيلا وجرادل موانيا مبيليزي، وكلاهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين يتولى مهمة الحكم المساعد الثالث ستيفن موتساسي مويو من الكونغو، ليكتمل طاقم المساعدين المكلف بمساندة حكم الساحة في إدارة مجريات اللقاء بدقة.

الحكم الرابع وتقنية الفيديو

تم تعيين الحكم الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكمًا رابعًا للمباراة، حيث سيتولى إدارة المنطقة الفنية والتعامل مع الأجهزة الفنية واللاعبين البدلاء، بما يضمن سير اللقاء في أجواء منظمة.

أما غرفة تقنية الفيديو «VAR»، فيقودها الحكم بيير جيسلان أتشو من الغابون، ويعاونه كل من ليتيسيا فيانا من إسواتيني كمساعد أول لحكم الفيديو، وستيفان إليازار ييمبي من جمهورية أفريقيا الوسطى كمساعد ثانٍ.

نهائي منتظر وسط آمال بتحكيم مميز

ويأمل الاتحاد الأفريقي وجماهير الكرة الأفريقية أن ينجح طاقم التحكيم في تقديم أداء مميز يليق بأهمية المباراة، ويساهم في خروج النهائي بصورة مشرفة تعكس تطور التحكيم الأفريقي، خاصة في ظل الاعتماد على تقنية الفيديو لضمان تحقيق العدالة التحكيمية.

منتخب المغرب كأس الامم الافريقية منتخب السنغال اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد