«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقوة المنتخبين والطموحات الكبيرة لكل طرف في التتويج باللقب القاري.



حكم الساحة يقود النهائي القاري

أسند «كاف» مهمة إدارة اللقاء للحكم الدولي جان جاك نجامبو ندالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليكون حكم الساحة في المباراة النهائية. ويُعد ندالا من أبرز حكام القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدار العديد من المباريات الكبرى في البطولات القارية والدولية، ويتميز بالحزم والانضباط داخل الملعب.

طاقم المساعدين من الكونغو الديمقراطية

يعاونه على الخطوط الحكمان المساعدان جيلين بونجيلي نجيلا وجرادل موانيا مبيليزي، وكلاهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين يتولى مهمة الحكم المساعد الثالث ستيفن موتساسي مويو من الكونغو، ليكتمل طاقم المساعدين المكلف بمساندة حكم الساحة في إدارة مجريات اللقاء بدقة.

الحكم الرابع وتقنية الفيديو

تم تعيين الحكم الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكمًا رابعًا للمباراة، حيث سيتولى إدارة المنطقة الفنية والتعامل مع الأجهزة الفنية واللاعبين البدلاء، بما يضمن سير اللقاء في أجواء منظمة.

أما غرفة تقنية الفيديو «VAR»، فيقودها الحكم بيير جيسلان أتشو من الغابون، ويعاونه كل من ليتيسيا فيانا من إسواتيني كمساعد أول لحكم الفيديو، وستيفان إليازار ييمبي من جمهورية أفريقيا الوسطى كمساعد ثانٍ.

نهائي منتظر وسط آمال بتحكيم مميز

ويأمل الاتحاد الأفريقي وجماهير الكرة الأفريقية أن ينجح طاقم التحكيم في تقديم أداء مميز يليق بأهمية المباراة، ويساهم في خروج النهائي بصورة مشرفة تعكس تطور التحكيم الأفريقي، خاصة في ظل الاعتماد على تقنية الفيديو لضمان تحقيق العدالة التحكيمية.