الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

على الرغم من تصنيف مباراة مصر ونيجيريا، المقرر إقامتها اليوم، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2025، إلا أنها تمثل أهمية خاصة واستثنائية لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

حالة المنتخبين قبل المباراة

ودع منتخب مصر حلم الحصول على النجمة الثامنة بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي بينما ضاعف منتخب نيجيريا أحزانه عقب الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح وفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

محمد صلاح أمام فرصة تاريخية

لا تمثل المباراة مجرد فرصة للفوز بالميدالية البرونزية بل بوابة تاريخية لمحمد صلاح لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية والمصرية.

فقد رفع الملك المصري رصيده إلى 11 هدفا في كأس الأمم الأفريقية سجلها في شباك 11 منتخبا مختلفا ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البطولة يسجل أمام هذا العدد من الفرق.

معادلة رقم حسام حسن والانفراد بصدارة الهدافين

بهذا الإنجاز نجح محمد صلاح في معادلة رقم حسام حسن كثاني هدافي منتخب مصر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية برصيد 11 هدفا لكل منهما بينما يتصدر الراحل حسن الشاذلي القائمة برصيد 12 هدفا.

ويحتاج صلاح لهدف واحد فقط لمعادلة رقم الشاذلي وهدفين لتجاوزه والانفراد بصدارة هدافي مصر تاريخيا في البطولة.

كل مباراة فرصة جديدة للاقتراب من القمة

ولا تتوقف إنجازات محمد صلاح عند هذا الحد حيث يسعى القائد المصري للأقتراب أكثر من رقم حسام حسن كهداف تاريخي للمنتخب الوطني، مما يجعل كل مباراة حتى لو كانت على لقب المركز الثالث فرصة ذهبية لتعزيز مكانته في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية.

ويخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء السبت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة القارية.

قمة أفريقية على أرض الدار البيضاء

يحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة جديدة بين الفراعنة والنسور الخضر في لقاء يحمل الكثير من الندية والتاريخ رغم غياب المنافسة على اللقب إلا أن قيمته المعنوية تبقى كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لإنهاء البطولة بصورة مشرفة.