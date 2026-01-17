قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تحقيقات وملفات

الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

منتصر الرفاعي

على الرغم من تصنيف مباراة مصر ونيجيريا، المقرر إقامتها اليوم، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2025، إلا أنها تمثل أهمية خاصة واستثنائية لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

حالة المنتخبين قبل المباراة

ودع منتخب مصر حلم الحصول على النجمة الثامنة بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في نصف النهائي بينما ضاعف منتخب نيجيريا أحزانه عقب الهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح وفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

محمد صلاح أمام فرصة تاريخية

لا تمثل المباراة مجرد فرصة للفوز بالميدالية البرونزية بل بوابة تاريخية لمحمد صلاح لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية والمصرية. 

فقد رفع الملك المصري رصيده إلى 11 هدفا في كأس الأمم الأفريقية سجلها في شباك 11 منتخبا مختلفا ليصبح أكثر لاعب في تاريخ البطولة يسجل أمام هذا العدد من الفرق.

معادلة رقم حسام حسن والانفراد بصدارة الهدافين

بهذا الإنجاز نجح محمد صلاح في معادلة رقم حسام حسن كثاني هدافي منتخب مصر في تاريخ كأس الأمم الأفريقية برصيد 11 هدفا لكل منهما بينما يتصدر الراحل حسن الشاذلي القائمة برصيد 12 هدفا. 

ويحتاج صلاح لهدف واحد فقط لمعادلة رقم الشاذلي وهدفين لتجاوزه والانفراد بصدارة هدافي مصر تاريخيا في البطولة.

كل مباراة فرصة جديدة للاقتراب من القمة

ولا تتوقف إنجازات محمد صلاح عند هذا الحد حيث يسعى القائد المصري للأقتراب أكثر من رقم حسام حسن كهداف تاريخي للمنتخب الوطني، مما يجعل كل مباراة حتى لو كانت على لقب المركز الثالث فرصة ذهبية لتعزيز مكانته في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية.

ويخوض منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء السبت ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في البطولة القارية.

قمة أفريقية على أرض الدار البيضاء

يحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء مواجهة جديدة بين الفراعنة والنسور الخضر في لقاء يحمل الكثير من الندية والتاريخ رغم غياب المنافسة على اللقب إلا أن قيمته المعنوية تبقى كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لإنهاء البطولة بصورة مشرفة.

محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن حسن الشاذلي كأس أمم إفريقيا

جروبات الغش

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حالة الطقس

عمرو أديب

منتخب مصر

أسعار الدواجن

السنغال

دعاء جبر الخواطر

وصول مفتي الكاميرون إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الزواج

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

سيارة الشيخ الشعراوي

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة في الرجيم

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

