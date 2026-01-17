قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
رياضة

مواجهة حاسمة بين منتخب مصر ونظيره نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

ياسمين تيسير

بصافرة المغربي جلال جيد، يختتم منتخب مصر مشاركته رقم 27 في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة قوية أمام نظيره النيجيري في السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في مباراة تحديد المركز الثالث بالنسخة رقم 35 للمسابقة.

كلا العملاقين أخفق في تخطي المربع الذهبي والتأهل للنهائي، حيث خسر منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 7 بطولات، أمام نظيره السنغالي بهدف ساديو ماني مساء الأربعاء في طنجة.

ولحق به منتخب "الجرين إيجلز"، المتوج باللقب ثلاث مرات، عندما خسر أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح بعدها بالعاصمة الرباط.

"الفراعنة" بقيادة حسام حسن يطمحون في نهاية سعيدة لمسيرتهم الأفضل بكثير من سابقتها في كوت ديفوار عندما عجزوا عن تحقيق أي فوز خلال 4 مباريات وودعوا من ثمن النهائي تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، حيث نجح زملاء القائد محمد صلاح، هداف المنتخب، في هذه البطولة برصيد 4 أهداف وأحد المنافسين على صدارة هدافي هذه النسخة بالتساوي مع النيجيري فيكتور أوسيمين وبفارق هدف أقل خلف المغربي إبراهيم دياز نجحوا في تحقيق 4 انتصارات خلال 6 مواجهات مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة وتفوقوا على منتخب جنوب أفريقيا، ثالث النسخة الماضية وصاحب صدمة خروجهم من الدور الثاني على أرضهم في نسخة 2019، كما حرموا منتخب كوت ديفوار من الدفاع عن اللقب الذي توج به على أرضه قبل سنتين.

أما المنتخب النيجيري بقيادة المدرب المالي إريك شيل، فقد قدم بطولة استثنائية بكل المقاييس وأظهر قدرات فنية وبدنية هائلة محققاً العلامة الكاملة في 6 مباريات متتالية، وتربع على رأس أقوى خطوط الهجوم في البطولة برصيد 14 هدفاً قبل أن تخذله ركلات الترجيح في نصف النهائي أمام "أسود أطلس" أصحاب المركز الأول أفريقياً والحادي عشر عالمياً ورابع مونديال 2022.

تاريخياً سبق لمنتخب مصر إحراز المركز الثالث ثلاث مرات أعوام 1963 و1970 و1974 وخسر مرتين في المباراة الترتيبية أمام الثنائي الشمال أفريقي المغرب في نسخة 1980 والجزائر في نسخة 1984، مقابل ثمان مرات للمنتخب النيجيري الذي لم يخسر على الإطلاق في الصراع على برنزية (كان) وحل ثالثاً في بطولات 1976 و1978 و1992 و2002 و2004 و2006 و2010 و2019.

مواجهة اليوم ستكون العاشرة في نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ أول لقاء جمع بينهما في مرحلة المجموعتين بنسخة 1963، وتميل الكفة لصالح "الجرين إيجلز" بـ 4 انتصارات “12 هدفاً مقابل انتصارين و13 هدفاً لمنتخب مصر”، بينما كان التعادل سيد الموقف بينهما 3 مرات أولها في نصف نهائي نسخة 1984 الذي حسمه المنتخب النيجيري بركلات الترجيح.

