يستعد فريق ليفربول لمواجهة صعبة عندما يستضيف بيرنلي على ملعب «أنفيلد»، مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويأتي اللقاء في توقيت مهم للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

ليفربول يسعى لاستعادة الانتصارات أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وعانى مؤخرًا من سلسلة تعادلات في آخر ثلاث مباريات، مما دفع الفريق للبحث عن استعادة الانتصارات واستعادة الزخم الذي افتقده في الجولات السابقة.

في المقابل، يدخل بيرنلي اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، ويأمل في الخروج من أنفيلد بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة جديدة في سعيه للتقدم بجدول الدوري.

في سياق آخر، أعرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للريدز، عن ارتياحه لاقتراب عودة نجمه المصري محمد صلاح بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حيث يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة نيجيريا اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت توترًا بين صلاح وجهاز ليفربول الفني، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، ما أثار التكهنات حول مستقبله مع النادي، قبل أن تنجح المفاوضات في تهدئة الأمور مؤقتًا، ويشارك اللاعب مع منتخب بلاده في البطولة الإفريقية.