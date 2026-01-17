حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية

يتمسك حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، رافضًا بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوريات الخليجية في حال رحيله عن القلعة البيضاء، رغم تلقيه عدة عروض مغرية خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد مدافع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وقد حاولت إدارة النادي فتح ملف تجديد عقده وتعديله ماليًا، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي تعوق تلبية المطالب المالية للاعب بما يتناسب مع مستواه الفني.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب أن عبد المجيد تلقى اهتمامًا من أندية في الإمارات والسعودية، إلا أنه أغلق هذا الملف تمامًا، واضعًا نصب عينيه خطوة اللعب في أوروبا، باعتبارها الهدف الأهم في مسيرته خلال المرحلة المقبلة، سعيًا لتطوير مستواه وتحقيق طموحاته الشخصية.

وتواجه إدارة الزمالك تحديات كبيرة على الصعيد المالي، خاصة مع استمرار إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا التي وصلت إلى ثماني ملفات حتى الآن، مع احتمالية زيادة العدد خلال الفترة القادمة، ما يزيد من تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء.

وفي ظل هذه الظروف، بات بيع حسام عبد المجيد أحد الحلول المطروحة بقوة داخل الزمالك، حال وصول عرض رسمي مناسب من الناحية المالية خلال الأيام المقبلة، بما يحقق مصلحة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ويمنح النادي سيولة مالية قد تسهم في تخفيف أزمته وسداد التزاماته، ليكون رحيل اللاعب بمثابة طوق نجاة للأبيض في واحدة من أصعب فتراته.