البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
رياضة

حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية

إسراء أشرف

يتمسك حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، رافضًا بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوريات الخليجية في حال رحيله عن القلعة البيضاء، رغم تلقيه عدة عروض مغرية خلال الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد مدافع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وقد حاولت إدارة النادي فتح ملف تجديد عقده وتعديله ماليًا، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي تعوق تلبية المطالب المالية للاعب بما يتناسب مع مستواه الفني.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب أن عبد المجيد تلقى اهتمامًا من أندية في الإمارات والسعودية، إلا أنه أغلق هذا الملف تمامًا، واضعًا نصب عينيه خطوة اللعب في أوروبا، باعتبارها الهدف الأهم في مسيرته خلال المرحلة المقبلة، سعيًا لتطوير مستواه وتحقيق طموحاته الشخصية.

وتواجه إدارة الزمالك تحديات كبيرة على الصعيد المالي، خاصة مع استمرار إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا التي وصلت إلى ثماني ملفات حتى الآن، مع احتمالية زيادة العدد خلال الفترة القادمة، ما يزيد من تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء.

وفي ظل هذه الظروف، بات بيع حسام عبد المجيد أحد الحلول المطروحة بقوة داخل الزمالك، حال وصول عرض رسمي مناسب من الناحية المالية خلال الأيام المقبلة، بما يحقق مصلحة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ويمنح النادي سيولة مالية قد تسهم في تخفيف أزمته وسداد التزاماته، ليكون رحيل اللاعب بمثابة طوق نجاة للأبيض في واحدة من أصعب فتراته.

