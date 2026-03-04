قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
محافظات

جامعة الإسكندرية تدعو لابتكار حلول ضمن مبادرة الإدارة الذكية للمخلفات

مبادرة جامعة الإسكندرية
مبادرة جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع وادي التكنولوجيا، عن إطلاق مبادرة "الإدارة الذكية للمخلفات"، لفتح المجال أمام طلابها لابتكار حلول تكنولوجية متقدمة تعالج تحديات إدارة المخلفات برؤية عصرية قائمة على الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكدت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تجسد حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وتعزيز تكامل الجهود بين القطاع ووادي التكنولوجيا، بما يسهم في توظيف البحث العلمي والابتكار لخدمة المجتمع والبيئة، وترسيخ دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة في دعم التنمية المستدامة. 

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الطلاب على تقديم أفكار ومشروعات مبتكرة تعتمد على الحلول الذكية والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية داخل الجامعة وخارجها، وتشجيع الطلاب على تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتحول نحو جامعة أكثر استدامة.
ومن جانبه، صرّح الدكتور رشدي زهران، رئيس الجامعة الأسبق ومقرر اللجنة العليا لاستراتيجيات وسياسات وادي التكنولوجيا، أن المبادرة تعكس رؤية استراتيجية لدعم الابتكار التطبيقي داخل الجامعة، وتهيئة بيئة محفزة لإنتاج حلول قابلة للتنفيذ تسهم في مواجهة التحديات البيئية بأساليب علمية حديثة.

وأشار الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي الأسبق والأستاذ بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وعضو اللجنة العليا لاستراتيجيات وسياسات وادي التكنولوجيا، إلى أن المبادرة تمثل منصة حقيقية لتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في بناء نموذج جامعي متكامل للإدارة الذكية للمخلفات.

📌 وتدعو الجامعة طلاب كلياتها ومعاهدها المختلفة إلى المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة.

🗓 آخر موعد لتقديم المشروعات المشاركة في المسابقة: 26 مارس 2026

📎 يمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة من خلال الرابط التالي:
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:2f7871ac-024f-4fee-9d2e-0b5e495140ae

📎 وللتعرف على شروط المسابقة وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:69e9e620-4b0d-49f0-94b6-5f0d3e124248

الإسكندرية جامعة وادي التكنولوجيا إدارة المخلفات رؤية عصرية

