أرقام وسلسلة مثالية تقترب من الاعجاز .. إبراهيم دياز على أعتاب إنجاز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية 2025

يواصل النجم المغربي إبراهيم دياز كتابة فصل استثنائي في مسيرته مع المنتخب المغربي كأحد أبرز لاعبي القارة السمراء في الوقت الحالي.

وأصبح إبراهيم دياز الذي تألق في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 رمزًا لقوة المغرب الهجومية والنجاح الجماعي للفريق بعد أن قاد أسود الأطلس إلى النهائي بسجل مذهل خالي من الهزائم.

وخاض إبراهيم دياز منذ انضمامه لصفوف المنتخب المغربي 21 مباراة متتالية دون خسارة حقق خلالها 18 انتصارًا و3 تعادلات مما يؤكد تأثيره الكبير داخل الفريق وقدرته على قلب الموازين في أصعب اللحظات.

وجاء هذا التألق ليصل ذروته في النسخة الحالية بعد أن تصدر دياز قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف متقدمًا بفارق هدف عن أقرب منافسيه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

تأهل المغرب إلى النهائي جاء بعد مواجهة نصف نهائي مثيرة أمام نيجيريا انتهت بالتعادل السلبي قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح أسود الأطلس بنتيجة 4-2 فيما تأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.

طريق المغرب إلى النهائي

دخل المغرب البطولة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور حيث أقيمت جميع مبارياته على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط وكانت البداية بفوز مريح على جزر القمر 2-0 قبل التعادل مع مالي 1-1 ثم حسم صدارة المجموعة بالفوز على زامبيا 3-0.

في دور الـ16 واجه الفريق المغربي اختبارًا صعبًا أمام تنزانيا وحسم المباراة بهدف وحيد وسط جدل تحكيمي بعد مطالبات بركلة جزاء لم تُحتسب.

واستمر الأداء القوي في ربع النهائي حيث حقق أسود الأطلس فوزًا تاريخيًا على الكاميرون 2-0 ليصبح هذا أول انتصار للمغرب على الفريق الكاميروني في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية.

وبذلك تأهل المغرب للمرة الثالثة في تاريخه إلى نهائي أمم إفريقيا بعد نسختي 1976 و2004 مستعدًا لمواجهة السنغال في صراع القمة لتتويج الأفضل في القارة.

شباك نظيفة

لم يبرز المغرب فقط في الجانب الهجومي بل تألق دفاعيًا بقيادة الحارس ياسين بونو حيث استقبل الفريق هدفًا واحدًا فقط طوال البطولة وخرج بشباك نظيفة في خمس مباريات وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ أسود الأطلس بأمم إفريقيا.

إبراهيم دياز وامتداد السلسلة

النجاح الجماعي يعزز من مسيرة إبراهيم دياز الفردية حيث يسعى اللاعب مع الفريق لمواصلة سلسلة المباريات دون هزيمة التي وصلت إلى 21 لقاء في محاولة لكسر الرقم القياسي السابق للمغرب البالغ 31 مباراة متتالية دون خسارة.

وبالنسبة لإبراهيم دياز فإن النهائي يمثل فرصة لتأكيد تفوقه ومواصلة كتابة أرقام قياسية تجعل منه أحد أبرز نجوم البطولة على الإطلاق.

اللقب العربي الثالث عشر على المحك

وفي حال توج المغرب باللقب سيكون هذا الإنجاز هو التتويج العربي الثالث عشر في تاريخ البطولة والأول منذ نسخة مصر 2019 التي فاز بها المنتخب الجزائري مما يضيف بعدًا تاريخيًا للنهائي ويجعل من مواجهة المغرب والسنغال أكثر إثارة ومتابعة من جماهير القارة.

مع كل هذه الأرقام والإنجازات يظل إبراهيم دياز هو القائد الفني والروحي لأسود الأطلس ورمزًا للتألق المغربي في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية قبل ساعات قليلة من لحظة الحسم في ملعب مولاي عبد الله.