حسن الخاتمة| وفاة طالب ساجدا خلال الصلاة مع والده بقليوب.. وأصدقائه: كيف ننعيك.. وهذا المشهد يكفيك؟!
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
مدبولي: الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد هدفا خدميا
واشنطن بوست تكشف خطة لهروب مادورو بوساطة الفاتيكان وعرض لجوء روسي
الجيش السوري يعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب
تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دياز لا يكتفي بالتألق.. أرقام قياسية تضعه بين عظماء أمم أفريقيا

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز
منتصر الرفاعي

نجح منتخب المغرب في كسر عقدة تاريخية لازمته لسنوات طويلة أمام نظيره الكاميروني بعدما حقق فوزا مستحقا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين بالعاصمة الرباط ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا على الأراضي المغربية ليحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ويؤكد عودته القوية إلى دائرة المنافسة القارية.

انتصار يعيد الهيبة لأسود الأطلس

لطالما شكل المنتخب الكاميروني عقبة صعبة أمام "أسود الأطلس" في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم كما اعتاد التفوق تاريخيا أمام المنتخبات المستضيفة إلا أن مواجهة ربع النهائي جاءت مختلفة، حيث ظهر المنتخب المغربي بانضباط تكتيكي واضح وأداء حاسم تُوج بانتصار ثمين أنهى سنوات من التفوق الكاميروني.

وبهذا الفوز بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2004 وللمرة الثانية فقط في القرن الحادي والعشرين بعدما سبق له بلوغ الدور ذاته عقب فوزه الكبير على مالي برباعية نظيفة في نسخة 2004.

قوة هجومية لافتة لمنتخب المغرب

ورفع المنتخب المغربي رصيده التهديفي في النسخة الحالية من البطولة إلى 9 أهداف ليحقق أعلى معدل تهديفي له في نسخة واحدة منذ بطولة 2004، التي شهدت تسجيل 14 هدفا في مؤشر واضح على التطور الهجومي الذي يميز الفريق خلال مشواره الحالي.

إبراهيم دياز يواصل كتابة التاريخ

وواصل إبراهيم دياز تألقه اللافت بعدما سجل هدفه الخامس في البطولة ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يسجل في أول خمس مباريات يخوضها بالبطولة، مقتربا بفارق هدف واحد فقط من رقم أحمد فراس الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في المسابقة القارية.

كما أصبح دياز ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافا أمام خمسة منتخبات مختلفة في نسخة واحدة بعد المصري محمد ناجي "جدو" خلال نسخة 2010.

هدف تاريخي وإنجاز فني جديد

ومن جانبه، دخل إسماعيل صيباري سجلات التاريخ بعدما سجل الهدف رقم 2000 في تاريخ كأس الأمم الأفريقية ليخلد اسمه في ذاكرة البطولة القارية.

وعلى صعيد الجهاز الفني حقق المدير الفني وليد الركراكي فوزه السادس مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية ليتجاوز إنجاز كل من هيرفي رينارد وفيرجيل مارداريسكو اللذين توقف رصيد كل منهما عند خمسة انتصارات مؤكدا بصمته الواضحة مع أسود الأطلس في المحفل القاري.

منتخب المغرب إبراهيم دياز كأس أمم إفريقيا

