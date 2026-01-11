محبوب الجماهير المغربية.. دياز يسعى لقيادة أسود الأطلس للفوز بأمم إفريقيا

يعد إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى الآن، فيتواجد هذا اللاعب الإسباني الأصل، ذو القامة القصيرة، في كل مكان، من لوحات الإعلانات في المدن إلى العديد من الإعلانات التلفزيونية، فضلاً عن تألقه على أرض الملعب حيث أصبح محبوباً لدى الجماهير وأحد أبرز لاعبي البطولة.

ساهم دياز في كل مباراة من مباريات المغرب الخمس في وصولهم إلى الدور نصف النهائي، واستمر بحثهم عن أول لقب لهم منذ 50 عامًا.

لكن أكثر من أهدافه، تميز دياز بمراوغاته المستمرة وقدرته على إبهار دفاعات الخصوم في أول مشاركة له في كأس الأمم الأفريقية. وفي مباراة ربع النهائي التي فاز فيها فريقه على الكاميرون يوم الجمعة، أضاف دياز المزيد إلى أدائه، بحسب المدرب وليد الركراكي.

وقال المدرب: "ما أعجبني فيه أنه لم يكتفِ بالتسجيل، بل غيّر عقليته".

واصل "ما فعله (يوم الجمعة) هو الركض والقتال والاستحواذ على الكرة. لقد وجّه رسالة إلى زملائه. من المهم جدًا لمعنويات الفريق أن ترى أفضل لاعب لديك يركض بهذه الطريقة".

وأضاف الركراكي: "بإمكانه أن يكون أفضل لاعب في العالم إذا أراد ذلك".

برز دياز كوجهٍ غير متوقعٍ لمنتخب بلاده، رغم أنه يتحدث الإنجليزية بطلاقةٍ تفوق إتقانه للغة العربية.

ينحدر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من مالجا، لأبٍ من مدينة مليلية الإسبانية الواقعة على البر المغربي، وأمٍ إسبانية.

يُعاني دياز من أجل الحصول على فرصةٍ للعب مع ريال مدريد. انضم إلى مانشستر سيتي عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، وانتقلت عائلته بأكملها إلى إنجلترا، حيث يقيم والده صوفي.