قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على خطي نجم الفراعنة .. إبراهيم دياز يكتب التاريخ المغربي ويعيد للأذهان أسطورة جدو في أمم أفريقيا

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

في ليلة لن تنساها الجماهير المغربية وعلى ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط لم يكن فوز منتخب المغرب على نظيره منتخب الكاميرون 2-0 في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 مجرد انتصار عابر أو تأهل جديد إلى نصف النهائي بل كان أمسية خاصة حملت في طياتها الكثير من الأرقام التاريخية التى ستظل عالقة فى أذهان الجميع وتحديداً باسم نجمها الأول إبراهيم دياز الذي واصل كتابة اسمه بحروف بارزة في سجلات الكرة الأفريقية.

منتخب المغرب الساعي إلى لقبه القاري الثاني بعد تتويج 1976 ثأر من الكاميرون بعد 38 عاماً من خروجه المؤلم أمامهم في نصف نهائي نسخة 1988.

وأمام أكثر من 64 ألف متفرج ظهر أسود الأطلس بصورة الفريق الواثق المنظم والطامح للتتويج على أرضه وبين جماهيره ليحسم المواجهة بهدفين نظيفين افتتحهما إبراهيم دياز في الدقيقة 26 قبل أن يؤكد إسماعيل الصيباري التفوق المغربي بهدف ثان في الدقيقة 74.

لكن العنوان الأبرز في هذه المباراة وفي البطولة بشكل عام ظل إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الذي تحول إلى أيقونة استثنائية في " أمم افريقيا 2025 " .

تألق دياز

دياز لم يتألق مع نجوم المغرب فنياً داخل الملعب فقط بل صنع أرقاماً تاريخية غير مسبوقة للاعب مغربي في البطولة القارية مؤكداً أنه يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية على الإطلاق.

هدف دياز في شباك الكاميرون كان الخامس له في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية ليعتلي صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن أقرب منافسيه في إنجاز يعكس استمراريته وثبات مستواه منذ انطلاق البطولة.

والأهم من ذلك أن دياز أصبح أول لاعب مغربي في التاريخ يسجل في خمس مباريات متتالية خلال نسخة واحدة من الأمم الافريقية وهو رقم يعكس قدرته على الحسم في كل مواجهة بغض النظر عن صعوبة المنافس أو طبيعة اللقاء.

دياز يعيد انجاز جدو

ولم تتوقف إنجازات دياز عند هذا الحد بل دخل دائرة الأساطير القارية من أوسع أبوابها بعدما أصبح ثاني لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يسجل في مرمى خمسة منتخبات مختلفة خلال نسخة واحدة من البطولة وهو رقم تاريخي لم يسبقه إليه سوى المصري محمد ناجي جدو في نسخة 2010 حين قاد منتخب مصر لتحقيق لقبه القاري الثالث على التوالي وسجل في شباك خمس منتخبات مختلفة ليظل اسمه محفوراً في ذاكرة البطولة حتى اليوم.

المقارنة بين دياز وجدو تفرض نفسها بقوة فكما كان جدو رمزاً للحسم والفعالية مع منتخب مصر في جنوب أفريقيا 2010 يتحول دياز الآن إلى رمز للثقة والطموح المغربي في نسخة 2025 وكلاهما امتلك حساً تهديفياً استثنائياً وظهرا في اللحظات الحاسمة وساهما بشكل مباشر في دفع منتخبيهما نحو الأدوار المتقدمة غير أن ما يميز دياز أنه يجمع بين المهارة الفردية العالية والخبرة الأوروبية مع ريال مدريد والشخصية القيادية داخل المنتخب.

ومع بلوغ المغرب نصف النهائي وضرب موعد مرتقب مع الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا تتجه الأنظار مجدداً نحو إبراهيم دياز ليس فقط بوصفه هداف البطولة بل كأحد أهم مفاتيح الحلم المغربي بالتتويج.

فكما ارتبط لقب 2010 باسم جدو في الذاكرة المصرية قد يرتبط لقب 2025 فى حالة فوز المغرب باسم إبراهيم دياز في ذاكرة الكرة المغربية والأفريقية كلاعب لم يكتف بالتسجيل بل بصناعة التاريخ.

منتخب المغرب الجماهير المغربية ملعب الأمير مولاي عبد الله منتخب الكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2025 الأمم الأفريقية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

صدام ناري بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

منتخب اليد

اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

مران منتخب مصر

تريزيجيه يشارك بشكل طبيعي في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد