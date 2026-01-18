نهائي ناري بين المغرب والسنغال.. وتوقعات ليلى عبد اللطيف تُثير الجدل

كشفت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج والفلك، عن توقعاتها لمباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين منتخبي السنغال والمغرب.

وكتبت ليلي عبداللطيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: "بصراحة إحساسي المغرب، يارب تربح المغرب، احترامي وتقديري للشعب المغربي، يارب الفوز يكون للمغرب".

وسيتولى الحكم الجابوني بيير أتشو إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال المباراة النهائية، في إطار حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إسناد اللقاء لطاقم تحكيم يتمتع بالخبرة والكفاءة.

ويأتي اختيار ندالا لإدارة النهائي تتويجًا لمسيرته التحكيمية في البطولات الإفريقية، بعدما شارك في إدارة عدد من المباريات الكبرى على مستوى القارة، فيما يحظى بيير أتشو بثقة الاتحاد الإفريقي في إدارة تقنية الفيديو خلال المواجهات الحاسمة.

ومن المنتظر أن يشهد نهائي المغرب والسنغال صراعًا قويًا بين منتخبين من أبرز قوى الكرة الإفريقية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في مباراة تتطلب أعلى درجات التركيز والدقة التحكيمية.