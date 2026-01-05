الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح

في الوقت الحالي، تحرص العديد من البرامج التلفزيونية على استضافة خبراء الأبراج، حيث يتناولون توقعاتهم حول مستقبل العام الجاري، متحدثين عن الأشخاص الذين سيحالفهم الحظ ومن قد يواجه تحديات وصعوبات.



وحذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، من الاستماع لـ الدجالين ومن يطلقون على أنفسهم علماء الأبراج من على شالتهم، لآن ذلك مخالف للدين الإسلامي.

ليلى عبد اللطيف

ورد على توقعات خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف، التي قد تحدث في بعض الأمور، وقال إن هذا الأمر يعتبر اسطوانة مشروخة تحدث كل عام، ولذلك على المسلمين عدم الاستماع لها حتى ولو على سبيل الهزار.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحديث الشريف واضح وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال «كذب المنجمون ولو صدفوا»، لآن الغيب خاص بـ لله فقط.

الجن لا تعلم الغيب

ولفت إلى أن الجن لا تعلم الغيب، والجميع يعلم قصة سيدنا سليمان الذي سخر الله له الجن، وأنه عندما مات كان جالسا ولم يعلم أحد من الجن أنه مات إلا بعد أن وقع على الأرض بعد أكل العصا.

توقعات ليلي عبد اللطيف لعام 2026



كشفت ليلي عبد اللطيف، خلال حوارها مع قناة الجديدة اللبنانية أن عام 2026 سيشهد أكثر من حدثا تاريخيا على المستوى الدولي.

قالت ليلي عبد اللطيف: سوف نشهد حدث تاريخي يؤدي لتعليق الدراسة في بعض الدول العربية والأجنبية بسبب كارثة نووية أو وبائية، كما أن من المتوقع انهيار عالمي لشبكات الإنترنت من خلال مؤامرة تقطع الإنترنت عن عدة دول في العالم.

تنبأت ليلي عبد اللطيف بسقوط زعيم عصابة الاتجاربالأعضاء مع كشف أسماء شخصيات مهمة متورطة في هذه الجريمة.

وتتوقع خبيرة الفلك والأبراج نشوب صراعات خطيرة على المياه في إفريقيا والشرق الأوسط مما يؤدي لوجود أزمة في الغذاء والمياه ونزوح واسع.

أما على المستوى العالمي، قالت ليلي عبد اللطيف أن هناك تنبؤات حول اشتعال الحرب بين تايوان والصين وأمريكا وبعض الحلفاء، من جانب أخر سوف نرى موجة من الجليد تضرب أغلب الدول العربية والأجنبية أيضا.