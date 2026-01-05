قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح

أحمد كريمة وليلي عبد اللطيف
أحمد كريمة وليلي عبد اللطيف
البهى عمرو

في الوقت الحالي، تحرص العديد من البرامج التلفزيونية على استضافة خبراء الأبراج، حيث يتناولون توقعاتهم حول مستقبل العام الجاري، متحدثين عن الأشخاص الذين سيحالفهم الحظ ومن قد يواجه تحديات وصعوبات.
 

وحذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، من الاستماع لـ الدجالين ومن يطلقون على أنفسهم علماء الأبراج من على شالتهم، لآن ذلك مخالف للدين الإسلامي.

ليلى عبد اللطيف

 

ورد على توقعات خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف، التي قد تحدث في بعض الأمور، وقال إن هذا الأمر يعتبر اسطوانة مشروخة تحدث كل عام، ولذلك على المسلمين عدم الاستماع لها حتى ولو على سبيل الهزار.

وأضاف  أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الحديث الشريف واضح وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال «كذب المنجمون ولو صدفوا»، لآن الغيب خاص بـ لله فقط.

الجن لا تعلم الغيب

 

ولفت إلى أن الجن لا تعلم الغيب، والجميع يعلم قصة سيدنا سليمان الذي سخر الله له الجن، وأنه عندما مات كان جالسا ولم يعلم أحد من الجن أنه مات إلا بعد أن وقع على الأرض بعد أكل العصا.

توقعات ليلي عبد اللطيف لعام 2026


كشفت ليلي عبد اللطيف، خلال حوارها مع قناة الجديدة اللبنانية أن عام 2026 سيشهد أكثر من حدثا تاريخيا على المستوى الدولي.

قالت ليلي عبد اللطيف: سوف نشهد حدث تاريخي يؤدي لتعليق الدراسة في بعض الدول العربية والأجنبية بسبب كارثة نووية أو وبائية، كما أن من المتوقع انهيار عالمي لشبكات الإنترنت من خلال مؤامرة تقطع الإنترنت عن عدة دول في العالم.

تنبأت ليلي عبد اللطيف بسقوط زعيم عصابة الاتجاربالأعضاء مع كشف أسماء شخصيات مهمة متورطة في هذه الجريمة.

وتتوقع خبيرة الفلك والأبراج نشوب صراعات خطيرة على المياه في إفريقيا والشرق الأوسط مما يؤدي لوجود أزمة في الغذاء والمياه ونزوح واسع.

أما على المستوى العالمي، قالت ليلي عبد اللطيف أن هناك تنبؤات حول اشتعال الحرب بين تايوان والصين وأمريكا وبعض الحلفاء، من جانب أخر سوف نرى موجة من الجليد تضرب أغلب الدول العربية والأجنبية أيضا.

أحمد كريمة الأزهر الأزهر الشريف علماء الأبراج الأبراج خبراء الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن تقييم اختطاف مادورو

رئيسة وزراء اليابان تمتنع عن التعليق على واقعة اختطاف مادورو

أرشيفية

هبوط طائرة اضطراريا في ميونخ بعد ظهور رائحة احتراق داخلها

خلال زيارته لبكين .. رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

خلال زيارته لبكين.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار فى عيد ميلادها بجمالها ورشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيسبوك يعجز أمام عمليات احتيال السيارات.. تفاصيل

سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت
سيارات فيسبوك ماركت

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

فيديو

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد