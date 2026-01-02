بقت فوضى.. أحمد كريمة: يجب تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور الفقهية

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال "هل يجوز الحصول على الفتوى من الذكاء الاصطناعي، لأن الكثير من الأشخاص تحصل على الأحكام الشرعية من AI".

حكم الحصول على الفتوى من الذكاء الاصطناعي

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك فوضى بسبب كثرة الفتاوى، ولذلك يجب أن نتصدى لذلك، وأنه يجب تجرم ومعاقبة كل من يفتي في الأمور الشرعية، من غير المتخصصين في الفقه الإسلامي.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يجب تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور الفقهية الدينية لمنع حدوث مشكلات، وأن وزارة الاتصالات قادرة على منع ذلك.

ولفت الدكتور أحمد كريمة إلى أن هناك فتاوى تخرج من الإخوان والسلفية والشيعة، وأن هذا يسبب أزمات في المجتمع، وأن هؤلاء الأشخاص لديهم قنوات تبث السموم، والأزهر الشريف حتى هذه اللحظة ليس له قناة فضائية واحدة للرد على هذه السموم.