عقوبة 200 ألف جنيه .. نظام غذائي "صارم" للاعبي الأهلي في رمضان

حذر الدنماركي يس توروب المدير الفني لـ الأهلي من خطورة عزومات رمضان تجنباً لزيادة الوزن قبل المباريات الهامة التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة ، ووضع أخصائى التغذية بالقلعة الحمراء برنامج غذائى مخصص خلال شهر رمضان لتجنب زيادة وزن اللاعبين.

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على فيسبوك "الأهلي هيعمل inbody بشكل دوري للاعبين طوال شهر رمضان.. وأي زيادة في الوزن هيكون في عقوبات تصل لـ200 ألف جنيه"

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.