إبراهيم عبد الجواد : بلعمري قماشة مختلفة.. وأصبح الظهير الأيسر الأساسي للأهلي

فرض المغربى يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للنادى الأهلى ، نفسه على التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بقوة، بعد تألقه اللافت فى ظهوره للمرة الأولى بقميص الأهلى فى مباراة الجونة الأخيرة بالدوري المصري.

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على فيسبوك "يوسف بلعمري قماشة مختلفة.. ولو قارنته بـ كاموتش هتفهم علطول الصفقة الجيدة من الغير جيدة.. ومن النهاردة بقولك بلعمري هو باك الأهلي الأساسي خلاص"

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.