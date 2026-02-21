قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صالح جمعة يكشف كواليس مشواره مع الأهلي: فرص كثيرة وعقوبات مالية وصدامات

حمزة شعيب

 

كشف صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، عن تفاصيل مشواره مع القلعة الحمراء خلال خمس سنوات، مؤكدًا أنه حصل على فرص عديدة لم يحصل عليها أي لاعب آخر، وربما لن يحصل لاعب مستقبلي على مثلها.

وأوضح جمعة في تصريحات لقناة "النهار"، أن أكبر عقوبة مالية تعرض لها كانت في عام 2017 من قبل سيد عبد الحفيظ، وبلغت قيمتها 750 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين آخرين مثل إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" تعرضوا لعقوبات أكبر منه.

نفى جمعة أن تكون علاقته بكهربا أثرت عليه سلبًا، مؤكدًا أن الأخير كان من أقرب الأشخاص له، وأن صداقتهما بدأت منذ أيام إنبي واستمرت داخل الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن صداقتهما كانت خارج الملعب، وأن كهربا لاعب جيد مع زملائه وبريء من أي أمور أثرت على مسيرته.

وأشار جمعة إلى أن خلافه مع حسام البدري عام 2017 كان بسبب مشاركات عبد الله السعيد المستمرة، ما أدخله في صدام مع الجهاز الفني لرغبته في اللعب، موضحًا أنه فوجئ مرة باستبعاده من قائمة الـ18 لاعبًا خلال معسكر قبل مباراة، واستمر غيابه عن المباريات لمدة 12 أسبوعًا.

 

اعترف جمعة أن زيادة وزنه في بعض الفترات كانت نتيجة عدم الالتزام، موضحًا أن قلة مشاركته أثرت عليه نفسيًا، ما انعكس على نظامه الغذائي خارج المنزل.

 وأوضح أنه في أوقات كثيرة لم يكن يحضر التدريبات الصباحية، رغم شعوره بأدائه الجيد خلال التدريبات، ولم يحصل على فرصة للمشاركة حتى عند غياب عبد الله السعيد، حيث كان يتم توظيف لاعب آخر في مركزه.

