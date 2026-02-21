تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشيستر سيتي، نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026، وذلك على ملعب الاتحاد.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل الصراع المشتعل على مراكز القمة، ورغبة كل فريق في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 53 نقطة، مواصلاً مطاردة الصدارة وساعيًا لتقليص الفارق مع المتصدر.

ويعول الفريق السماوي على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب.

وفي المقابل، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز العاشر برصيد 36 نقطة، ويطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة؛ من أجل تحسين ترتيبه والاقتراب من مراكز المنافسات الأوروبية.

مرموش يتطلع لمواصلة التألق

تتجه الأنظار نحو النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في الظهور خلال مباراة اليوم، خاصة أنه يملك سجلًا مميزًا أمام نيوكاسل.

وسبق لمرموش أن هز شباك الفريق 5 مرات بقميص مانشستر سيتي، بواقع 3 أهداف في الدوري الإنجليزي، وهدفين في بطولة كأس كاراباو؛ ما يجعله أحد أبرز الأوراق الهجومية المنتظرة في اللقاء.



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريان آيت نوري، مارك جويهي، روبن دياز، ماتيوس نونيز.

خط الوسط: نيكو أوريلي، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.