ميلان يتمسك ببوليسيتش ويرفض إغراءات أندية الدوري الإنجليزي

يتمسك نادي ميلان ببقاء نجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، رغم تصاعد اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم بوليسيتش مؤخرًا بالانتقال إلى آرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها بقميص الروسونيري منذ انضمامه قادمًا من تشيلسي عام 2023.

وخلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، سجل بوليسيتش 8 أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة، ليؤكد مكانته كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

وتشير تقارير إلى أن قيمته السوقية قد ترتفع بشكل أكبر في حال واصل تألقه، خاصة مع اقتراب كأس العالم الصيف المقبل.

ويمتد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم القادم، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

ومع ذلك، أفاد موقع "Football Insider" أن إدارة ميلان تميل إلى رفض أي عروض إنجليزية مرتقبة، مفضلة الحفاظ على خدمات اللاعب باعتباره عنصرًا محوريًا في مشروع الفريق للمواسم المقبلة.