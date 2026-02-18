قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
رياضة

ميلان يتمسك ببوليسيتش ويرفض إغراءات أندية الدوري الإنجليزي

بوليسيتش
بوليسيتش
إسراء أشرف

يتمسك نادي ميلان ببقاء نجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، رغم تصاعد اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم بوليسيتش مؤخرًا بالانتقال إلى آرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها بقميص الروسونيري منذ انضمامه قادمًا من تشيلسي عام 2023.

وخلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، سجل بوليسيتش 8 أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة، ليؤكد مكانته كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

وتشير تقارير إلى أن قيمته السوقية قد ترتفع بشكل أكبر في حال واصل تألقه، خاصة مع اقتراب كأس العالم الصيف المقبل.

ويمتد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم القادم، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

ومع ذلك، أفاد موقع "Football Insider" أن إدارة ميلان تميل إلى رفض أي عروض إنجليزية مرتقبة، مفضلة الحفاظ على خدمات اللاعب باعتباره عنصرًا محوريًا في مشروع الفريق للمواسم المقبلة.

