موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، حين يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره أوساسونا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/26.
 

يخوض ريال مدريد اللقاء تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا يتمثل في مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب. وتأتي المباراة ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، والتي تشهد صراعًا محتدمًا على القمة في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ملعب إل سادار يستضيف المواجهة

تُقام المباراة على ملعب 

إل سادار، معقل أوساسونا، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر، في مهمة لن تكون سهلة أمام قوة ريال مدريد الهجومية واستقراره الفني هذا الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد المباراة وهو متربع على صدارة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بعدما قدم سلسلة من النتائج القوية التي عززت موقعه في القمة. ويأمل الفريق الملكي في استثمار تعثر غريمه التقليدي برشلونة  في الجولة الماضية أمام 

جيرونا، لتوسيع الفارق ومواصلة الابتعاد بالصدارة.

في المقابل، يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 30 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب والتقدم نحو المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة


 

