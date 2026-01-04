قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو جراف

تحققت نبوءتها… ليلى عبد اللطيف في الصدارة بسبب أحداث فنزويلا

نبوءات ليلى عبد اللطيف
نبوءات ليلى عبد اللطيف
كريم ناصر

بعد ايام من انطلاق العام الجديد 2026، صدم العالم بتحقق توقعات خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف بشأن الوضع في فنزويلا، حيث شهدت البلاد حدثاً سياسياً مفاجئاً تمثّل في اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وكانت ليلى عبداللطيف قد حذّرت في لقاء تلفزيوني ليلة رأس السنة من أن فنزويلا ستواجه "حرباً قاسية وفوضى عارمة"، مؤكدة أن الرئيس مادورو سيكون "تحت دائرة التهديد والخطر" وأنه قد يُسحب من السلطة.

هذه التوقعات بدت الآن واقعاً ملموساً على الأرض، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العاصمة كاراكاس أدت إلى القبض على مادورو ونقله خارج البلاد.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" بياناً أكد فيه نجاح العملية، وكتب: "لقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم، مع زوجته، القبض عليه ونقله خارج البلاد".

وأثار تحقق توقعات ليلى عبداللطيف عن فنزويلا قلق الجمهور بشأن صحة توقعاتها الأخرى لعام 2026، التي تضمّنت حوادث مأساوية تطال أفراداً من العائلات الملكية، واغتيالات محتملة لأبناء قادة دول، وهجمات إلكترونية واسعة تستهدف البنوك والمطارات، قد تؤدي إلى انقطاعات كهربائية وفوضى عالمية، إضافة إلى انتشار فيروسات وأوبئة جديدة وظواهر غامضة في القطب الجنوبي والقمر والمريخ، ما قد يسبب نزوح آلاف الأشخاص.

نبوءات ليلى عبد اللطيف فنزويلا ليلى عبد اللطيف

