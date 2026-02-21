هل الصيام صحيح لمن ينام أغلب نهار رمضان؟.. اعرف رأي الشرع

مع بداية شهر رمضان الكريم تبدأ أسئلة الناس تكثر حول أحكام الصيام ، ومن بين تلك الأسئلة هو هل الصيام صحيح لمن ينام أغلب نهار رمضان؟ إذ يدور جدل كبير بين الناس حول هذه المسألة وقد حسمت دار الإفتاء إجابة هذا التساؤل وبينت حكمها رأيها الشرعي بشأنه وسوف نتعرف عليه في السطور التالية.

هل الصيام صحيح لمن ينام أغلب نهار رمضان؟

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء، أن الصائم إذا اقتضت طبيعة عمله أن يعمل ليلًا وينام في نهار رمضان فلا تأثير لذلك على صحة الصيام شرعًا ما دام قد نوى الصيام من الليل، ولا حرج عليه، منوهة بضرورة المحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها ما أمكن.

وناشدت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، كل مسلم بأن يغتنم كلَّ لحظة تَمُرُّ عليه في هذا الشهر ليلًا أو نهارًا، ويحافظ على ما فيه من عبادات، سواء كانت فرائض أو نوافل، بل ويُشَمِّر عن ساعِد الجِد والاجتهاد، ولا يقضي سائر وقته في النوم أو الراحة، ما دام يقدر على اغتنام هذا الوقت وهو صائم.

فضل الصيام في نهار رمضان

واستشهدت دار الإفتاء على فضل الصيام قائلة إنه مِن أَجَلِّ العبادات، اختَصَّ اللهُ سبحانه وتعالى نَفْسَه بتقدير ثواب الصائم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» متفق عليه.

وتابعت "بيَّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما في هذا الشهر الكريم من الفضل الكبير، والثواب الجزيل، والأجر العظيم، والعتق من النيران، فحث على اغتنامه؛ لينال المسلمُ الفوزَ والسعادة في الدنيا والأخرى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه".

فضل شهر رمضان

بيّن الشرع الشريف عددا من الخصائص التي توضح فضل شهر رمضان دون غيره من الشهور ومن بينها :

شهر أنزل فيه القرآن لقول الله تعالى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان". الشهر الذي فرض فيه الصيام فيه ليلة القدر شهر الدعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم شهر العتق من النار ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة".

فضل الصيام في رمضان

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث التي تبين فضل صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا ومنها: