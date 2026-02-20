ما حكم تحامل المريض على نفسه بالصيام ورفض الإفطار؟.. الإفتاء تجيب

حكم تحمل المريض على نفسه بالصيام ورفض الإفطار؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: نجد بعض الناس كبيرة في السن أو صغيرة وعندها مرض مزمن وهو الذى يلازم الإنسان إلى أن ينتقل من هذه الحياة، فلا يجب على الشخص الصوم، واذا صام يكون آثما، لأنه يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى.

وبين أن في هذه الحالة عليه فدية، وقد حددتها دار الافتاء المصرية بـ30 جنيها عن اليوم الواحد.

وأوضح: "يعني حضرتك هتشوف رمضان 30 يوم او 29 يوم وتضرب الايام في هذا العدد، وتخرج هذه الفدية لله سبحانه وتعالى وتأخذ الثواب الكامل من الله.

صوم المريض

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إذا كان الصائم مريضًا في أوَّل النهار فأخذ بالعزيمة وصام، ثم بَرَأَ أثناء اليوم، فإنَّه لا يباح له الفطر ويلزمه الإتمام.

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه -شفاءه- بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه. هذا إذا كان المريض يرجى برؤه.

أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، ويعجز منه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فإن برئ في أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية في هذه الحالة مجزئة ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة.