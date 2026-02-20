قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
أخبار البلد

لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة، تحديدًا الفترة من الأحد 22 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير 2026.

 

حالة الطقس الأيام القادمة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس الأيام القادمة، بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود للبرودة ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن شبورة مائية كثيفة قد تتكون في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أشارت توقعات هيئة الأرصاد، إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الأحد 22 فبراير والاثنين 23 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ومن المتوقع أيضًا يشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط للرياح على فترات متقطعة اعتبارًا من الأحد 22 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير، على أغلب أنحاء الجمهورية.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى ما بين 20 و22 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 11 و12 درجة.
وفي السواحل الشمالية تتراوح العظمى بين 18 و19 درجة، والصغرى نحو 11 درجة.
أما شمال الصعيد فتسجل العظمى ما بين 21 و23 درجة، والصغرى بين 8 و9 درجات، فيما تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسًا أكثر دفئًا نهارًا بعظمى تتراوح بين 24 و28 درجة، وصغرى بين 10 و12 درجة مئوية.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، وارتداء الملابس المناسبة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

هيئة الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة الطقس في مصر

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
رفع اشغالات
مياة الشرب بالشرقية
