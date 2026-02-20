أول جمعة في رمضان .. وزراء وعلماء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، يرافقه المستشار محمود حلمي الشريف - وزير العدل، والسيد حسن رداد إبراهيم - وزير العمل، والسيد جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف - نقيب السادة الأشراف، والشيخ عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور شوقي علام - رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الرحمن النجار - مدير منطقة وعظ القاهرة، نائبًا عن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، واللواء أحمد فهمي - مدير عام شركة العاصمة الجديدة.

وافتُتحت شعائر الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمدي بحيري، وألقى الخطبة الدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، وجاءت تحت عنوان: «رمضان شهر الإرادة والكرم»، مؤكدًا فيها القيم الإيمانية والإنسانية التي يعززها شهر رمضان المبارك، ودوره في بناء الوعي وترسيخ معاني البذل والعمل، وامتلاك الإنسان قراره، وارتباط معاني العزيمة والثبات بالشهر الفضيل عند المسلمين عامة، وعند أهل مصر خاصة. وفي ختام الخطبة، تضرّع الخطيب إلى الله عز وجل أن يحفظ وطننا مصر، وأن يوفق رئيسها، وأن يردّ عنها كيد الكائدين، وأن يحفظ شعبها وجيشها وشرطتها وأرضها وسماءها، وأن يجعلها سخاءً رخاءً، وسائر أوطان المسلمين.

وعقب انتهاء الصلاة، تفقد الوزير منافذ تقديم خدمات الطعام والشراب والخدمات الأخرى التي جهزتها شركة العاصمة في رحاب المسجد لاستقبال الروَّاد على مدار الشهر الكريم، في إطار الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الأوقاف للأسرة المصرية، كما التف المصلون على الوزير يبادلونه التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك، في أجواء سادها الود والبِشر، كما التفّ حوله الأطفال والكبار معبّرين عن سعادتهم ومحبتهم، في مشهد عكس روح الشهر الكريم وقيمه الإنسانية.