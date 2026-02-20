قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
عراقجي: لا حل عسكري لبرنامجنا النووي والتفاوض هو الحل الوحيد
وفاء صادق تخوض تجربة تقديم برامج الطهي لأول مرة في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أول جمعة في رمضان .. وزراء وعلماء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير

أول جمعة في رمضان
أول جمعة في رمضان
محمد صبري عبد الرحيم

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، يرافقه المستشار محمود حلمي الشريف - وزير العدل، والسيد حسن رداد إبراهيم - وزير العمل، والسيد جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف - نقيب السادة الأشراف، والشيخ عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور شوقي علام - رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الرحمن النجار - مدير منطقة وعظ القاهرة، نائبًا عن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة، واللواء أحمد فهمي - مدير عام شركة العاصمة الجديدة.

وافتُتحت شعائر الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمدي بحيري، وألقى الخطبة الدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، وجاءت تحت عنوان: «رمضان شهر الإرادة والكرم»، مؤكدًا فيها القيم الإيمانية والإنسانية التي يعززها شهر رمضان المبارك، ودوره في بناء الوعي وترسيخ معاني البذل والعمل، وامتلاك الإنسان قراره، وارتباط معاني العزيمة والثبات بالشهر الفضيل عند المسلمين عامة، وعند أهل مصر خاصة. وفي ختام الخطبة، تضرّع الخطيب إلى الله عز وجل أن يحفظ وطننا مصر، وأن يوفق رئيسها، وأن يردّ عنها كيد الكائدين، وأن يحفظ شعبها وجيشها وشرطتها وأرضها وسماءها، وأن يجعلها سخاءً رخاءً، وسائر أوطان المسلمين.

وعقب انتهاء الصلاة، تفقد الوزير منافذ تقديم خدمات الطعام والشراب والخدمات الأخرى التي جهزتها شركة العاصمة في رحاب المسجد لاستقبال الروَّاد على مدار الشهر الكريم، في إطار الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الأوقاف للأسرة المصرية، كما التف المصلون على الوزير يبادلونه التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك، في أجواء سادها الود والبِشر، كما التفّ حوله الأطفال والكبار معبّرين عن سعادتهم ومحبتهم، في مشهد عكس روح الشهر الكريم وقيمه الإنسانية.

أول جمعة في رمضان الجمعة الأولى في رمضان صلاة الجمعة خطبة الجمعة يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

شيكو بانزا

ناقد رياضي: شيكو بانزا 100% خارج الزمالك

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

​غلق وتشميع للمخالفين.. مهلة من حي جنوب الغردقة لأصحاب المحال لتقنين أوضاعهم

صحة بني سويف

ختام أسبوع تدريبي مكثف لتمريض العناية المركزة والكلى الصناعي في بني سويف| صور

جانب من الحدث

إقبال كبير من المواطنين على مقارئ الجمهور بمساجد أوقاف الوادي الجديد

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد