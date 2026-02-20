سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 20-2-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 داخل السوق الرسمية.

استقرار سعر الدولار

وسجل سعر الدولار استقرارا منذ آخر اغلاق له منذ مساء أمس الخميس وحتي اليوم بعد انتهاء التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.56 جنيه للشراء و47,66 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.99 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري،مصرف أبوظبي الإسلامي،أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي وHSBC.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهل ي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي وميد بنك وسايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.