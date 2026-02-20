حبس شخص لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من شخصين (مقيمان بالقاهرة) بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على أموالهما من خلال إدعائه بإمتلاك نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" يمكنه من إلحاق أنجالهما بإحدى الجامعات الأجنبية بالخارج ، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبالغ المالية التى تحصل عليها.

أمكن تحديد مكان إختبائه وضبطه بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



