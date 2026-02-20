قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو سر تعلق المصريين بآل البيت؟.. المفتي يوضح الأسباب
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس شخص لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

اموال
اموال
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
 

 تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من شخصين (مقيمان بالقاهرة) بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على أموالهما من خلال إدعائه بإمتلاك نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" يمكنه من إلحاق أنجالهما بإحدى الجامعات الأجنبية بالخارج ، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبالغ المالية التى تحصل عليها.

 أمكن تحديد مكان إختبائه وضبطه بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

