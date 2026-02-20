40 جنيه زيادة جديدة.. سعر الذهب يرتفع مساء اليوم 20-2-2026

ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 وذلك خلال ثاني أيام شهر رمضان المعظم.

الذهب يصعد

واستمر تصاعد سعر جرام الذهب مقدار 40 جنيه جديدة مقارنة بما كان عليه مساء أمس الخميس.

زيادة في أيام

وارتفع حجم سعر الذهب علي مدار الأيام القلائل الماضية وحتي مستهل تعاملات مساء اليوم ليصل لنحو 160 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7640 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7703 جنيه للشراء و 7645 جنيه للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7061 جنيه للشراء و 7008 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5777 جنيه للشراء و 5734 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6740 جنيه للشراء و 6960 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5043 دولار للشراء و 5042 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.92 ألف جنيه للبيع و 53.52 ألف جنيه للبيع.