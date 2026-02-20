حبي الأعظم.. علي محجوب يحتفل بعيد ميلاد زوجته آمال ماهر

حرص رجل الأعمال علي محجوب، على تهنئة زوجته المطربة آمال ماهر بمناسبة عيد ميلادها عبر مواقع التواصل.

وشارك علي محجوب صور جمعته بـ آمال ماهر، وعلق عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: عيد ميلاد سعيد إلى "حبي الأعظم وبركاتي المفضلة، قلبي ملكك اليوم ودائماً".



وكانت قد حرصت الفنانة أمال ماهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت آمال ماهر على الصور قائلة:"اتبسطت جدا بمشاركتي في مهرجان الفسطاط الشتوي بحفل أكثر من رائع وشكرا للجمهور الجميل علي التفاعل الرهيب."

إطلالة آمال ماهر



تألقت آمال ماهر، في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل مصنوع من القماش الأسود المطرز بالكامل مما زاد من أناقتها.