القبض على عاطل تحرش بسيدة في السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان ) وبسؤالها أكدت مضمون ما جاء بمقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.