الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 20 -2-2026

محمد يحيي

شهد سعر أقل دولار استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 داخل السوق الرسمية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

جاء أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.65 جنيه للشراء و 46.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

شهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه، ثباتا وذلك خلال ثاني أيام شهر رمضان المعظم بدون تغيير يذكر.

الدولار ثابت اليوم

وتعرض الدولار لحالة من الثبات في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

لماذا استقر الدولار

وفقًا لآخر تداولات لسعر الدولار فقد اعلن البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس تعطل العمل في كل البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة لهم.

ارتفاع أول يوم

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام شهر رمضان المعظم وتحديدا مساء التعاملات المسائية أمس الخميس .

الدولار يصعد

وسجل متوسط سعر الدولار صعودًأ بقيمة 10 قروش على الأقل مقارنة بما كانت عليه التداولات أمس الأول .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.65 جنيه للشراء و 46.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و المصري الخليجي.

وتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين 46.97 و 46.99 جنيه للشراء و 47.07 و 47.09 جنيه  للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و 467.6 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار  أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، مصر".

وبسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و نكست.

البنك المركزي

معدلات الشمول المالي في مصر

نجحت مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة البنك المركزي المصري "رواد النيل" في تقديم أكثر من مليون ومائة وستون ألف خدمة غير مالية واستشارية.

واستفاد من الخدمات نحو 502 ألف عميل من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من بينهم 210 ألف سيدة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى تمويلات بقيمة 19مليار جنيه لأكثر من 14 ألف مشروع بمشاركة 18 بنك، وذلك من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية المقدمة لأصحاب المشروعات بهدف تأهيلهم للحصول على التمويل المناسب لدعم قدرة هذه المشروعات على النمو والمنافسة.

جاء ذلك في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2025 التي شهدت خلالها مراكز تطوير الأعمال نموًا كبيرًا في أعداد الخدمات المقدمة والعملاء المستفيدين، حيث وصل متوسط معدل النمو السنوي في عدد الخدمات المقدمة إلى 135% وعدد العملاء إلى 125% وذلك بفضل الانتشار الجغرافي الكبير لمراكز تطوير الأعمال البالغ عددها 132 مركزًا تغطي 25 محافظة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الرامية لدعم ومساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال حث القطاع المصرفي على التوسع في تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم وتشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي على التحول للقطاع الرسمي، تماشيًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

