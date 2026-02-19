قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
أصل الحكاية

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد الزيادة الأخيرة
عبد الفتاح تركي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام شهر رمضان المعظم وتحديدًا مساء التعاملات المسائية الخميس الموافق 19-2-2026.

سجل متوسط سعر الدولار صعودًا بقيمة 10 قروش على الأقل مقارنة بما كانت عليه التداولات أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والمصري الخليجي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين 46.97 و46.99 جنيه للشراء و47.07 و47.09 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس”.

الدولار

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و467.6 جنيه للبيع في بنوك “ الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي”.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، HSBC، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والإسكان، مصر”.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ونكست.

