سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد الزيادة الأخيرة

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام شهر رمضان المعظم وتحديدًا مساء التعاملات المسائية الخميس الموافق 19-2-2026.

سجل متوسط سعر الدولار صعودًا بقيمة 10 قروش على الأقل مقارنة بما كانت عليه التداولات أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

واقرأ أيضًا:

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والمصري الخليجي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين 46.97 و46.99 جنيه للشراء و47.07 و47.09 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس”.

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و467.6 جنيه للبيع في بنوك “ الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي”.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، HSBC، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والإسكان، مصر”.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ونكست.