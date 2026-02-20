القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين وبحوزة أحدهما عصا خشبية بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأنه بتاريخ 16 / الجارى حدثت مشاجرة بين (عاملين - مقيمان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة) لخلافات بينهما حول الجيرة قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب وإستخدام أحدهما عصا خشبية فى التعدى "دون حدوث إصابات".

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهما (العصا الخشبية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.