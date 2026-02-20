رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه

قال رامز جلال خلال برنامجه رامز ليفل الوحش إن النجمة هنا الزاهد تمتلك 22 مليون فولوزر، معلقا: لو طلقتهم على طليقها هياكلوا فخـ اده.

وأضاف رامز: “معانا نجمة من مواليد شهر يناير، فتاة أحلام كل شاب… واحدة من أحدث مطلقات الوسط الفني.

رامز ليفل الوحش

وتابع: طليقها كان معايا السنة اللي فاتت وقال إنه هو اللي سابها، وهي قالت العكس… أنا بقول لها متكرريش الغلطة دي تاني وابعدي عن الفنانين والأغاني.”

وأردف:“ كانت مبتشربش سجاير، لحد ما جه فنان ضحك عليها واتجوزها، وحصلت خناقات ودخل بينهم سلايف، واتطلقوا… لكن البت ما شاء الله بعد الطلاق وشها فاق.”