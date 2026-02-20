جميل مزهر: إسرائيل تسعى لإنهاء الدولة الفلسطينية وتحويل السلطة إلى كانتونات معزولة

أكد جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هناك حاجة إلى إبداع وتصور مقاوم جديد لمقاومة الخطر الإسرائيلي الداهم الذي يهدد القضية والمشروع الوطني برمته، مشيرًا، إلى أنّ إسرائيل تريد تدمير كل مقومات المشروع الوطني، وكل مقومات الدولة الفلسطينية، وإنهاء هذا الأمر بشكل نهائي.

وأضاف مزهر، خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أنّ إسرائيل تريد تحويل السلطة القائمة إلى مجموعة من الكيانات والإدارات والمعازل والكانتونات تحت إدارات بلدية أو أقل من إدارات بلدية.



وكشف نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عما سيطرحه خلال اجتماع افتراضي يضم فصائل المقاومة وممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية، أوضح: "رسالتنا هي أن يكون هذا الحوار جادًا ينطلق من حسابات وطنية، وألا يكون حوارًا استخداميًا، وأن يكون شاملا في إطار إجراء المراجعة الشاملة ورسم استراتيجيات المراجعة الشاملة لأن الجميع في خطر ، والقضية في خطر، والأرض في خطر، والإنسان الفلسطيني في خطر.. وهذه دعوتنا ورسالتنا للإخوة في حركة الفتح، ومنظمة التحرير".