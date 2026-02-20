قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
جميل مزهر: إسرائيل تسعى لإنهاء الدولة الفلسطينية وتحويل السلطة إلى كانتونات معزولة

عبد الخالق صلاح

أكد جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هناك حاجة إلى إبداع وتصور مقاوم جديد لمقاومة الخطر الإسرائيلي الداهم الذي يهدد القضية والمشروع الوطني برمته، مشيرًا، إلى أنّ إسرائيل تريد تدمير كل مقومات المشروع الوطني، وكل مقومات الدولة الفلسطينية، وإنهاء هذا الأمر بشكل نهائي.

وأضاف مزهر، خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أنّ إسرائيل تريد تحويل السلطة القائمة إلى مجموعة من الكيانات والإدارات والمعازل والكانتونات تحت إدارات بلدية أو أقل من إدارات بلدية.

وكشف نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عما سيطرحه خلال اجتماع افتراضي يضم فصائل المقاومة وممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية، أوضح: "رسالتنا هي أن يكون هذا الحوار جادًا ينطلق من حسابات وطنية، وألا يكون حوارًا استخداميًا، وأن يكون شاملا في إطار إجراء المراجعة الشاملة ورسم استراتيجيات المراجعة الشاملة لأن الجميع في خطر ، والقضية في خطر، والأرض في خطر، والإنسان الفلسطيني في خطر.. وهذه دعوتنا ورسالتنا للإخوة في حركة الفتح، ومنظمة التحرير".

جميل مزهر إسرائيل الدولة الفلسطينية كانتونات معزولة

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

