نجيب ساويرس لأولاده: حافظوا على علاقتكم الحلوة بربنا إلى الأبد

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن الطريقة التي يحاسب بها نفسه من خلال ثلاثة أسئلة رئيسية يطرحها على نفسه دائمًا.

وقال ساويرس: "تلات أسئلة: إنت مش هتبطل بقى المناهدة في القضايا؟ أصل أنا عندي طبع يعني مقدرش أسكت على الظلم، أول ما أحس إن فيه ناس بتظلم أوي مقدرش أسكت، وبعدين مقدرش أسكت على الغلط، وبعدين مبعرفش ماقولش كلمة الحق في أوحش وقت، فكل ده ليه ثمن".

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن محاسبة النفس ليست فقط على الصعيد المهني، بل تمتد أيضًا للحياة الأسرية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية مع الأبناء: "حافظوا على علاقتكم بربنا الحلوة دي للأبد يعني، وولادي كلهم الحمد لله يعني عندهم علاقة مع ربنا".

وأشار ساويرس إلى الدور الكبير الذي قامت به والدتهم في تربية الأبناء، مؤكدًا أن الفضل يرجع لها في تعليمهم القيم والمبادئ التي ينقلها هو اليوم لأطفاله: "آه الحمد لله بس الأم يعني أمهم هي اللي ربتهم أكتر مني عشان أدي كل واحد الفضل ليه يعني الفضل ليها هي".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بالمبادئ والحق والعدل هو جزء من شخصيته التي يسعى لنقلها إلى أبنائه، معتبرًا أن تربية الأبناء على هذه الأسس تُعد من أهم الإنجازات الشخصية إلى جانب نجاحاته المهنية.