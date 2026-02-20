قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود مبادرة مطبخ المصرية خلال شهر رمضان

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توزيع 350 وجبة غذائية للأسر بقرية سبعة قبلى بمركز كوم أمبو، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها “ لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة ". 

ويأتى ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المعظم. 

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لتعزيز قيم التكافل التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى ، وخاصة خلال الشهر الكريم. 

مطبخ المصرية 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن مبادرة "مطبخ المصرية" يتم تنفيذها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع. 

ولفتت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات من خلال الإستعانة بأحد الطهاء الماهرين بالمحافظة لشرح وتعليم طرق وأساليب التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة ، علاوة على آليات حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

