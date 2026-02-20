محافظ أسوان يأمر برفع لوحات ولافتات التهاني بمناسبة توليه المسئولية من الشوارع والميادين

أمر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برفع كافة هذه اللوحات واللافتات أو البانرات التى تتضمن التهانى وصور المحافظ من الشوارع والميادين .

ويأتى ذلك فور علمه بقيام بعض الشركات سواء التى تعمل فى مجال الدعاية والإعلان أو المجالات الأخرى بوضع لوحات ولافتات وبانرات تهانى مصحوبة بصوره بمناسبة توليه مسئولية المحافظة .

جهود

وأكد المحافظ على إقتصار لوحات ولافتات الدعاية والإعلان بالشوارع على إبراز المقومات السياحية والجمالية لأسوان أو المشروعات التى شهدتها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

كما طالب محافظ أسوان أصحاب ومسئولى هذه الشركات بتوجيه التكلفة المالية لهذه الدعاية للتبرع لصندق التكافل الإجتماعى التابع لمديرية التضامن الإجتماعى للصرف على الإعانات والمساعدات للأسر الأكثر إحتياجا .