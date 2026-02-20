مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة

تعود مي عمر بعمل مختلف يحمل طابعاً إنسانياً هذا العام، وتجسد شخصية فتاة بسيطة تظهر في أحد البرامج التلفزيونية لتروي قصتها الغامضة.



وبعد أن يُقال إنها جمعت بين زوجين، لتنطلق رحلة استرجاع الذكريات وكشف أسرار حياة مليئة بالمفاجآت.



المسلسل من بطولة أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر وآخرون.



الست موناليزا من تأليف محمد سيد بشير وإخراج: محمد علي ومواعيد عرضه:

11:00 مساءً – MBC مصر

الإعادة: 3:00 عصراً – MBC مصر

الإعادة: 11:00 صباحاً و7:00 مساءً – MBC مصر2

الإعادة: 9:00 مساءً و4:00 بعد منتصف الليل – MBC مصر دراما