مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة

تعود مي عمر بعمل مختلف يحمل طابعاً إنسانياً هذا العام، وتجسد شخصية فتاة بسيطة تظهر في أحد البرامج التلفزيونية لتروي قصتها الغامضة.
وبعد أن يُقال إنها جمعت بين زوجين، لتنطلق رحلة استرجاع الذكريات وكشف أسرار حياة مليئة بالمفاجآت.
المسلسل من بطولة أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر وآخرون.
الست موناليزا من تأليف محمد سيد بشير وإخراج: محمد علي ومواعيد عرضه:
11:00 مساءً – MBC مصر
الإعادة: 3:00 عصراً – MBC مصر
الإعادة: 11:00 صباحاً و7:00 مساءً – MBC مصر2
الإعادة: 9:00 مساءً و4:00 بعد منتصف الليل – MBC مصر دراما