رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة

مسلسل الست موناليزا
مسلسل الست موناليزا

تعود مي عمر بعمل مختلف يحمل طابعاً إنسانياً هذا العام، وتجسد شخصية فتاة بسيطة تظهر في أحد البرامج التلفزيونية لتروي قصتها الغامضة.

وبعد أن يُقال إنها جمعت بين زوجين، لتنطلق رحلة استرجاع الذكريات وكشف أسرار حياة مليئة بالمفاجآت.
 

المسلسل من بطولة أحمد مجدي،  سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر وآخرون.

الست موناليزا من تأليف محمد سيد بشير وإخراج: محمد علي ومواعيد عرضه:

11:00 مساءً – MBC مصر

الإعادة: 3:00 عصراً – MBC مصر

الإعادة: 11:00 صباحاً و7:00 مساءً – MBC مصر2

الإعادة: 9:00 مساءً و4:00 بعد منتصف الليل – MBC مصر دراما

