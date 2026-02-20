أخبار التكنولوجيا | واتساب يطرح ميزة جديدة لمحادثات المجموعات.. جوجل تطلق Gemini 3.1 Pro لحل المشكلات المعقدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
شاومي تصدم مستخدميها.. هذه الهواتف ستتوقف عن التحديث قريبا
تعرف شركة شاومي Xiaomi، بسياسة تحديث ممتازة بين شركات الأندرويد، لكنها ليست أبدية، لذلك، من المهم التأكد من سياسة التحديث الخاصة بجهازك لضمان استمرار حصوله على آخر الإصدارات والرقع الأمنية.
واتساب يطرح إحدى أكثر الميزات طلبا لمحادثات المجموعات
أعلنت منصة واتساب WhatsApp، رسميا عن بدء طرح ميزة سجل رسائل المجموعات Group Message History، والتي وصفتها شركة “ميتا” المالكة للخدمة بأنها من بين “أكثر الميزات طلبا” من المستخدمين.
جوجل تطلق Gemini 3.1 Pro لحل المشكلات المعقدة
أطلقت شركة جوجل Google، رسميا نموذج Gemini 3.1 Pro، في تحديث يعد من أبرز الترقيات التي طالت نموذجها الرائد في الذكاء الاصطناعي، مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الاستدلال المنطقي وتحسين التعامل مع المهام المعقدة متعددة الخطوات.
تكاليف يومية صادمة.. من يدفع ثمن استخدامك المجاني لـ ChatGPT؟
أعلنت شركة OpenAI أن تشغيل نظام ChatGPT يكلفها مليارات الدولارات سنويا، وسط استخدام أسبوعي يصل إلى 800–900 مليون مستخدم عالميا.
يومان بدون شحن.. تسريب يكشف عن بطارية iPhone 18 Pro Max
كشفت تسريبات حديثة أن هاتف iPhone 18 Pro Max القادم قد يتفوق على سابقه iPhone 17 Pro Max من حيث عمر البطارية.
جوجل تعلن موعد إطلاق هاتف Pixel الجديد.. سعر ومواصفات
أعلنت شركة جوجل Google، رسميا عن طرح هاتف Google Pixel 10a، الذي يتوقع أن يكون الإصدار الأخير ضمن سلسلة Pixel 10، وذلك في عدة أسواق حول العالم.
أرقام صادمة.. جوجل تحبط 27 مليون تطبيق خبيث قبل أن يصل إلى هاتفك
أعلنت شركة جوجل Google، أن عدد الجهات الخبيثة التي تستهدف متجر تطبيقاتها Google Play قد تراجع، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى استثماراتها المتزايدة في أنظمة الحماية الاستباقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
يشهد الذكاء الاصطناعي حضورا متسارعا في الأجهزة والخدمات التي نعتمد عليها يوميا، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة iPad وحواسيب Mac من آبل.