أخبار التكنولوجيا | واتساب يطرح ميزة جديدة لمحادثات المجموعات.. جوجل تطلق Gemini 3.1 Pro لحل المشكلات المعقدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعرف شركة شاومي Xiaomi، بسياسة تحديث ممتازة بين شركات الأندرويد، لكنها ليست أبدية، لذلك، من المهم التأكد من سياسة التحديث الخاصة بجهازك لضمان استمرار حصوله على آخر الإصدارات والرقع الأمنية.

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، رسميا عن بدء طرح ميزة سجل رسائل المجموعات Group Message History، والتي وصفتها شركة “ميتا” المالكة للخدمة بأنها من بين “أكثر الميزات طلبا” من المستخدمين.

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا نموذج Gemini 3.1 Pro، في تحديث يعد من أبرز الترقيات التي طالت نموذجها الرائد في الذكاء الاصطناعي، مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الاستدلال المنطقي وتحسين التعامل مع المهام المعقدة متعددة الخطوات.

أعلنت شركة OpenAI أن تشغيل نظام ChatGPT يكلفها مليارات الدولارات سنويا، وسط استخدام أسبوعي يصل إلى 800–900 مليون مستخدم عالميا.

كشفت تسريبات حديثة أن هاتف iPhone 18 Pro Max القادم قد يتفوق على سابقه iPhone 17 Pro Max من حيث عمر البطارية.

أعلنت شركة جوجل Google، رسميا عن طرح هاتف Google Pixel 10a، الذي يتوقع أن يكون الإصدار الأخير ضمن سلسلة Pixel 10، وذلك في عدة أسواق حول العالم.



أعلنت شركة جوجل Google، أن عدد الجهات الخبيثة التي تستهدف متجر تطبيقاتها Google Play قد تراجع، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى استثماراتها المتزايدة في أنظمة الحماية الاستباقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يشهد الذكاء الاصطناعي حضورا متسارعا في الأجهزة والخدمات التي نعتمد عليها يوميا، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة iPad وحواسيب Mac من آبل.