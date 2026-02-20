قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
أخبار التكنولوجيا | واتساب يطرح ميزة جديدة لمحادثات المجموعات.. جوجل تطلق Gemini 3.1 Pro لحل المشكلات المعقدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شاومي تصدم مستخدميها.. هذه الهواتف ستتوقف عن التحديث قريبا
 

تعرف شركة شاومي Xiaomi، بسياسة تحديث ممتازة بين شركات الأندرويد، لكنها ليست أبدية، لذلك، من المهم التأكد من سياسة التحديث الخاصة بجهازك لضمان استمرار حصوله على آخر الإصدارات والرقع الأمنية.


واتساب يطرح إحدى أكثر الميزات طلبا لمحادثات المجموعات
 

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، رسميا عن بدء طرح ميزة سجل رسائل المجموعات Group Message History، والتي وصفتها شركة “ميتا” المالكة للخدمة بأنها من بين “أكثر الميزات طلبا” من المستخدمين. 


جوجل تطلق Gemini 3.1 Pro لحل المشكلات المعقدة
 

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا نموذج Gemini 3.1 Pro، في تحديث يعد من أبرز الترقيات التي طالت نموذجها الرائد في الذكاء الاصطناعي، مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الاستدلال المنطقي وتحسين التعامل مع المهام المعقدة متعددة الخطوات.


تكاليف يومية صادمة.. من يدفع ثمن استخدامك المجاني لـ ChatGPT؟
 

أعلنت شركة OpenAI أن تشغيل نظام ChatGPT يكلفها مليارات الدولارات سنويا، وسط استخدام أسبوعي يصل إلى 800–900 مليون مستخدم عالميا. 


يومان بدون شحن.. تسريب يكشف عن بطارية iPhone 18 Pro Max
 

كشفت تسريبات حديثة أن هاتف iPhone 18 Pro Max القادم قد يتفوق على سابقه iPhone 17 Pro Max من حيث عمر البطارية.


جوجل تعلن موعد إطلاق هاتف Pixel الجديد.. سعر ومواصفات
 

أعلنت شركة جوجل Google، رسميا عن طرح هاتف Google Pixel 10a، الذي يتوقع أن يكون الإصدار الأخير ضمن سلسلة Pixel 10، وذلك في عدة أسواق حول العالم.


أرقام صادمة.. جوجل تحبط 27 مليون تطبيق خبيث قبل أن يصل إلى هاتفك


أعلنت شركة جوجل Google، أن عدد الجهات الخبيثة التي تستهدف متجر تطبيقاتها Google Play قد تراجع، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى استثماراتها المتزايدة في أنظمة الحماية الاستباقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك

يشهد الذكاء الاصطناعي حضورا متسارعا في الأجهزة والخدمات التي نعتمد عليها يوميا، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة iPad وحواسيب Mac من آبل. 

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

