جوجل تعلن موعد إطلاق هاتف Pixel الجديد.. سعر ومواصفات

رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، رسميا عن طرح هاتف Google Pixel 10a، الذي يتوقع أن يكون الإصدار الأخير ضمن سلسلة Pixel 10، وذلك في عدة أسواق حول العالم.

وكانت الشركة قد كشفت في أغسطس الماضي، عن هواتف Google Pixel 10 وGoogle Pixel 10 Pro وGoogle Pixel 10 Pro XL إلى جانب الهاتف القابل للطي Google Pixel 10 Pro Fold، الذي بدأ شحنه في أكتوبر بسعر يقارب 1750 دولار.

جوجل تعلن موعد إطلاق هاتف Pixel الجديد

وبعد أربعة أشهر، وسعت جوحل تشكيلتها بإضافة خيار متوسط الفئة جديد، ويأتي Pixel 10a بفوارق محدودة مقارنة بسابقه Google Pixel 9a، إذ يحتفظ بشاشة Actua قياس 6.3 بوصة، وبطارية سعة 5100 مللي أمبير، ومعالج Tensor G4. 

كما تتطابق منظومة الكاميرات في الهاتفين، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة واسعة 13 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

جوجل تعلن موعد إطلاق هاتف Pixel الجديد

ورغم هذا التشابه الكبير، يتميز Pixel 10a بوزن أخف بمقدار 3 جرامات (183 جراما)، إلى جانب ترقية طبقة الحماية إلى زجاج Corning Gorilla Glass 7i بدلا من Gorilla Glass 3 المستخدم في الجيل السابق. 

كما ارتفعت مستويات السطوع بنسبة 11% لتصل إلى 2000 شمعة (عند 100% APL) و3000 شمعة (عند 5% APL).

وعلى صعيد الكاميرا، أضافت جوحل ميزات جديدة تشمل Camera Coach وMacro Focus وAuto Best Take، وهي مزايا لم تكن متوفرة في Pixel 9a.

ويبدأ سعر Pixel 10a من 499 دولارا، لنسخة 128 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان تشمل الأسود والبنفسجي والأزرق الفاتح والأبيض، كما يتوفر إصدار 256 جيجابايت بسعر 599 دولار،

وتختلف عروض الطلب المسبق حسب السوق، إذ توفر جوجل مكافآت استبدال بقيمة 100 دولار عالميا، فيما يحصل العملاء في الولايات المتحدة على سماعات Pixel Buds 2a مجانا، بينما تطرح بخصم 50% في أوروبا. 

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في شحن الطلبات المسبقة اعتبارا من 5 مارس.

