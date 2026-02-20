قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق Gemini 3.1 Pro لحل المشكلات المعقدة

Gemini 3.1 Pro
Gemini 3.1 Pro
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة جوجل Google، رسميا نموذج Gemini 3.1 Pro، في تحديث يعد من أبرز الترقيات التي طالت نموذجها الرائد في الذكاء الاصطناعي، مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الاستدلال المنطقي وتحسين التعامل مع المهام المعقدة متعددة الخطوات.

ويبدأ طرح النموذج اعتبارا من اليوم عبر تطبيق Gemini ومنصة NotebookLM، إضافة إلى منصات المطورين مثل Google AI Studio وVertex AI وAntigravity.

ماذا يقدم Gemini 3.1 Pro؟

يمثل الإصدار 3.1 أول تحديث من فئة (.1) في دورة نماذج Gemini، بعدما اعتادت جوجل استخدام (.5) كتحديثات نصف سنوية، ويعكس هذا التغيير توجها نحو ترقية مركزة في مستوى الذكاء والاستدلال، بدلا من مجرد توسيع قائمة الميزات.

يعتمد Gemini 3.1 Pro على محرك الاستدلال المتقدم الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي ضمن Gemini 3 Deep Think، لكنه أصبح الآن متاحا لشريحة أوسع من المستخدمين، وتوضح جوجل أن النموذج صمم للتعامل مع الحالات التي “لا تكفي فيها إجابة بسيطة”، ويشمل ذلك:

- دمج وتحليل مجموعات بيانات ضخمة في عرض موحد.

- إنشاء ملفات SVG متحركة مباشرة من أوامر نصية.

- حل مسائل تقنية وعلمية معقدة متعددة الطبقات.

وتعد ميزة إنشاء ملفات SVG المتحركة مثالا لافتا، إذ يتم توليد المخرجات برمجيا بالكامل بدلا من اعتمادها على البكسلات، ما يضمن وضوحا عاليا عند أي حجم مع أحجام ملفات صغيرة مقارنة بالفيديو التقليدي.

Gemini 3.1 Pro

مقارنة بالأرقام: كيف يقف أمام المنافسين؟

حقق Gemini 3.1 Pro نسبة 77.1% على معيار ARC-AGI-2، وهو اختبار يقيس القدرة على الاستدلال المجرد عبر أنماط منطقية جديدة كليا، وهي نتيجة تفوق بأكثر من الضعف أداء Gemini 3 Pro السابق.

كما سجل النموذج:

- 94.3% على GPQA Diamond (المعرفة العلمية).

- 80.6% على SWE-Bench Verified (البرمجة الوكيلة).

- 85.9% على BrowseComp (البحث الوكيل).

- تصنيف Elo بلغ 2887 على LiveCodeBench Pro في البرمجة التنافسية، متقدما على عدد من المنافسين.

كيفية الوصول إلى Gemini 3.1 Pro

يتم إطلاق النموذج حاليا في وضع المعاينة Preview، بينما تواصل جوجل اختبار الأداء، لا سيما في سير العمل القائم على الوكلاء الذكيين.

- يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر تطبيق Gemini وNotebookLM، مع حدود استخدام أعلى لمشتركي Google AI Pro وUltra.


- أما المطورون، فيمكنهم استخدامه عبر Gemini API في Google AI Studio وGemini CLI وAntigravity وVertex AI وGemini Enterprise وAndroid Studio.

ومن المتوقع إتاحة الإصدار بشكل عام خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تعكس تصعيد جوجل للمنافسة في سباق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

